Минфин Белоруссии продолжает считать Citibank платежным агентом по евробондам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минфин Белоруссии продолжает считать Citibank N.A. London Branch платежным агентом по евробондам, в том числе по выплатам купонного дохода в белорусских рублях, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Citibank N.A. London Branch все еще является нашим агентом. Он объявил о том, что отказывается быть агентом, и мы объявляли, что мы в поиске нового агента. Но пока не будет официального извещения, Citibank является агентом, он выполняет агентские функции. То, что он не выполняет (практически - ИФ) агентские функции - это другой разговор. Но пока, на данный момент, он является нашим агентом", - ответили в Минфине на вопрос, кто стал платежным агентом по евробондам после отказа Citibank исполнять эти функции.

Комментируя ситуацию с платежом в белорусских рублях по выпуску Belarus-27, который был проведен 29 июня, в Минфине констатировали: "За деньгами может обратиться только платежный агент, то есть Citibank. Он пока не обратился. Поэтому средства там (в Беларусбанке - ИФ) лежат на счету".

Минфин 29 июня провел платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях на сумму $22,9 млн в эквиваленте. Министерство финансов перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке и предложило платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами. После этого 7 июля Citibank отказался быть агентом в отношении евробондов Белоруссии Belarus-27. Минфин сообщал, что ищет альтернативного платежного агента. Однако уже 24 августа первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что в настоящее время Белоруссия пока не планирует искать нового платежного агента по евробондам.

25 августа Минфин Белоруссии сообщил, что 24 августа выплатил процентные обязательства по выпускам евробондов Belarus-2026 и Belarus-2031 в национальной валюте на общую сумму $38,6 млн в эквиваленте.

"Очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031 в общей сумме $38,6 млн в эквиваленте произведена 24 августа 2022 года в полном объеме. (...) Платеж осуществлен за счет средств в иностранной валюте путем перечисления на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк" в белорусских рублях", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что доступ к средствам в белорусских рублях в счет исполнения обязательств обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A. London Branch. При этом отмечается, что Citibank "в настоящий момент выполняет функции регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента".

В конце июня правительство и Нацбанк Белоруссии приняли совместное решение, что временно выплаты обязательств по еврооблигациям будут производиться в белорусских рублях. Минфин заявлял, что такое решение является вынужденным, поскольку в условиях санкционного ограничения валютных платежей западные расчетно-клиринговые системы не обеспечивают проведение платежей в пользу держателей белорусских евробондов.

После решения белорусских властей выплатить купон по номинированным в долларах США евробондам в белорусских рублях ведущие мировые рейтинговые агентства понизили рейтинг Белоруссии до дефолтного уровня.

В середине июля рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в иностранной валюте до "RD", рейтинг еврооблигаций Belarus-27 до "D". Агентство Moody's 14 июля также заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. 4 августа S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC".

Белорусский Минфин назвал эти решения провокационными и рекомендовал держателям белорусских евробондов обращаться за выплатами в Citibank.

В обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.