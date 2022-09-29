Минск предложил держателям еврооблигаций варианты исполнения обязательств

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минфин Белоруссии официально предложил держателям белорусских еврооблигаций варианты исполнения обязательств по бумагам без участия платежного агента. Информация об этом опубликована на сайте министерства.

Держателям евробондов предложено произвести замену еврооблигаций на внутренние государственные облигации или воспользоваться досрочным выкупом еврооблигаций с дисконтом 70%. Также инвесторам предлагается напрямую получить ранее выплаченный купонный доход в белорусских рублях.

В соответствии с предложенными условиями, сроки обращения и процентные ставки внутренних облигаций соответствуют срокам и ставкам, оставшимся до даты погашения соответствующих еврооблигаций. Внутренние облигации будут номинированы в долларах США, но выплаты (купонный доход, погашение) по ним осуществляются в белорусских рублях по курсу Национального банка Белоруссии на дату осуществления платежа на счет в белорусском банке. Для замены еврооблигаций на внутренние облигации Белоруссии владелец евробондов должен открыть счет "депо" в Республиканском депозитарии и счет в белорусском банке и обратиться в Минфин, предоставив ряд нотариально заверенных идентифицирующих документов.

Аналогичные документы необходимы и при заявке на досрочное погашение еврооблигаций по цене 30% от номинала (с дисконтом 70%). В сообщении Минфина отмечается, что при досрочном погашении расчеты осуществляются в долларах США при наличии технической возможности, а при ее отсутствии - в белорусских рублях по курсу Национального банка Белоруссии на дату осуществления платежа на счет в белорусском банке. В связи с этим Минфин рекомендует держателям еврооблигаций уточнить в своём обслуживающем банке возможность осуществления перевода в долларах США из Беларусбанка. Если такой возможности нет, то держатель должен открыть счет в белорусском банке в белорусских рублях.

Для получения выплат по еврооблигациям, которые проведены в июне и в августе этого года держатель должен открыть счет в нацвалюте в белорусском банке и обратиться в Минфин.

Ранее правительство и Нацбанк Белоруссии приняли совместное постановление, которое разрешило Минфину провести реструктуризацию долга по еврооблигациям на предложенных держателям условиях. При этом условием замены долговых обязательств является аннулирование еврооблигаций, в противном случае доход выплачиваться не будет.

В постановлении также сказано, что "сделка по замене долговых обязательств между министерством финансов и держателем еврооблигаций считается незаключенной: в случае неполучения ответа от регистратора или клиринговых систем в течение двух месяцев со дня направления запроса на аннулирование еврооблигаций; со дня получения уведомления от регистратора или клиринговых систем о невозможности аннулирования еврооблигаций или отказа регистратора или клиринговых систем в аннулировании еврооблигаций".

В обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. В структуре базы инвесторов более 50% приходилось на резидентов США.

Официально рейтингующие Белоруссию агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings летом понизили рейтинги всех выпусков белорусских евробондов до дефолтного уровня "D", а суверенный кредитный рейтинг страны в инвалюте - до преддефолтного "SD" (S&P) и "RD" (Fitch) после принятого в конце июня решения белорусских властей оплачивать купоны по еврооблигациям не в долларах США, а в белорусских рублях.

В июне и августе Минфин трижды выплачивал купоны по бондам в нацвалюте, отмечая что доступ к этим средствам обеспечен для Citibank N.A. London Branch, которого белорусские власти продолжают считать платежным агентом, хотя сам Citibank 7 июля отказался быть агентом в отношении белорусских евробондов. По данным Минфина, платежный агент не обращался за средствами в Беларусбанк.