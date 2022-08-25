Белоруссия выплатила купон евробондов Belarus-2026 и Belarus-2031 в нацвалюте

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минфин Белоруссии выплатил процентные обязательства по выпускам евробондов Belarus-2026 и Belarus-2031 в национальной валюте на общую сумму $38,6 млн в эквиваленте, сообщило ведомство.

"Очередная выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031 в общей сумме $38,6 млн в эквиваленте произведена 24 августа 2022 года в полном объеме. (...) Платеж осуществлен за счет средств в иностранной валюте путем перечисления на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк" в белорусских рублях", - говорится в пресс-релизе.

Платеж в белорусских рублях по евробондам проведен "в условиях продолжающейся неспособности западной расчетно-клиринговой инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций Республики Беларусь, а также санкционных ограничений, действующих в отношении Национального банка как финансового агента правительства Республики Беларусь".

Минфин добавил, что доступ к средствам в белорусских рублях в счет исполнения обязательств обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A. London Branch. Отмечается, что Citibank "в настоящий момент выполняет функции регистратора, финансового, платежного и трансфертного агента".

В конце июня правительство и Нацбанк Белоруссии вместе решили, что государство временно будет проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях. Минфин заявлял, что такое решение является вынужденным, поскольку в условиях санкционного ограничения валютных платежей западные расчетно-клиринговые системы не обеспечивают проведение платежей в пользу держателей белорусских евробондов.

29 июня Минфин провел платеж по еврооблигациям Belarus-2027 в белорусских рублях. Министерство перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке и предложило платежному агенту самостоятельно забрать средства с этого счета и рассчитаться с инвесторами. 7 июля Citibank отказался быть агентом в отношении евробондов Белоруссии Belarus-27. Минфин сообщал, что ищет альтернативного платежного агента.

24 августа первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что Белоруссия пока не планирует искать нового платежного агента по евробондам.

После решения белорусских властей выплатить купон по номинированным в долларах США евробондам в белорусских рублях ведущие мировые рейтинговые агентства понизили рейтинг Белоруссии до дефолтного уровня.

В середине июля рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в иностранной валюте до "RD", рейтинг еврооблигаций Belarus-27 до "D". Агентство Moody's 14 июля также заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. 4 августа S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC".

Белорусский Минфин назвал действия рейтинговых агентств провокациями, которые "нацелены на воспроизведение искусственных дефолтных явлений, следуя генеральной линии Запада", и рекомендовал держателям белорусских евробондов обращаться за выплатами в Citibank.

Сейчас в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму $3,25 млрд. Последний раз Белоруссия выходила на рынок еврооблигаций в июне 2020 года, когда разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал". В структуре инвесторской базы более 50% приходилось на резидентов США.