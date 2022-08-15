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"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Niva Travel
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 15 августа возобновил выпуск в Тольятти автомобилей Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet) в упрощенных версиях, сообщила компания.

На данный момент на основном автозаводе компании перезапущено производство Lada Granta (с начала июня), Lada Niva Legend (бывшая 4х4, с середины июля) и, соответственно, Lada Niva Travel. Модели Niva выпускаются на одной сборочной линии, Granta - на отдельной.

"Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведётся работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" президента компании Максима Соколова.

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Как отмечается в сообщении автопроизводителя, в базовое оснащение перезапущенной Niva Travel входят усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система "ЭРА-ГЛОНАСС" с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари. Список оборудования модели также включает стальную защиту картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовку.

Соколов в конце прошлой недели сообщал, что возобновить комплектацию выпускаемых на "АвтоВАЗе" машин Lada подушками безопасности планируется к осени, системами ABS/ESP - в следующем году.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 7 месяцев 2022 г. "АвтоВАЗ" продал в РФ 85,037 тыс. автомобилей, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля компании составила 23,1% (-1,8 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".

АвтоВАЗ Lada
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