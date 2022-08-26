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Индия может сократить экспорт риса из-за роста цен на внутреннем рынке

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Индия, крупнейший поставщик риса в мире, может сократить экспорт этой крупы из-за скачка цен на рис на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, правительство Индии обсуждает возможность сокращения вывоза дробленого риса, на зарубежные поставки которого приходится 20% от общего объема экспорта риса

В 2022 году посевы риса в стране сократились на 8% из-за отсутствия осадков в некоторых районах. Муссонные дожди в основных штатах, выращивающих рис, Уттар-Прадеш и Бихар, лили примерно на 40% меньше, чем обычно.

Обсуждение в правительстве введется активно, и окончательное решение может быть принято вскоре, добавили источники.

На Индию приходится 40% мировой торговли рисом. Снижение экспорта этого товара из страны может привести к еще большему росту цен на продукты питания на мировых рынках. Наибольшее влияние этот шаг окажет на страны Азии, где выращивается и потребляется около 90% риса.

В 2008 году, после того как Индия и Вьетнам запретили вывозить рис, цены на товар подскочили выше $1 тысячи за тонну, что более чем вдвое превышает текущий уровень.

Дробленый рис в основном используется в Индии в качестве корма для животных и для производства этанола. В 2022 году цены на такой рис в стране подскочили из-за возросшего зарубежного спроса. Среди основных покупателей - Китай и страны Африки.

Акции крупнейших индийских производителей и экспортеров риса на торгах в Индии в пятницу резко упали на новостях о потенциальном сокращении зарубежных поставок. Бумаги KRBL Ltd. упали на 8,8%, LT Foods Ltd. - на 7,5% и Chaman Lal Setia Exports Ltd. - на 3%.

Индия Уттар-Прадеш Бихар Вьетнам Китай KRBL LT Foods Chaman Lal Setia
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