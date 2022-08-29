Белоусов оценил импорт в Россию на уровне 65-70% от 2021 года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Импорт в Россию сейчас составляет 65-70% от уровня 2021 года, при этом критический импорт сократился на 11-12%, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

"Импорт - ключевой вопрос, так как ограничение импорта является одним из инструментов, рычагов всей логики санкционного воздействия на нашу страну. В целом, если говорить о динамике импорта, то он сейчас находится примерно на уровне 65-70% от предыдущего года, то есть на пике мы имели падение импорта примерно в два раза. Сейчас падение импорта составляет одну треть, то есть эту разницу отыграли", - сказал он.

При этом Белоусов отметил, что потребительский импорт "практически восстановился, что является несколько неожиданным для многих результатом".

"Ключевую роль здесь, конечно, сыграла как раскатка новых маршрутов, так и разрешение параллельного импорта. Если бы мы не разрешили параллельный импорт, то сейчас имели бы совсем другую картину на рынке непродовольственных товаров и, прежде всего, бытовой техники и других товаров. Потребительский импорт составляет сейчас в части важнейших товаров где-то минус 3-5%", - объяснил он.

В части импорта инвестиционных товаров, по его словам, спад гораздо сильнее и составляет около 17-20%. "Это вполне закономерно, потому что перестроить инвестиционный импорт быстро не получается, это невозможно, там проектирование, заказы конкретных видов оборудования. Это все требует времени. Хотя здесь мы видим тенденцию восстановления, хотя и гораздо более медленную", - отметил Белоусов. Спад промежуточного импорта, включая сырье для химической продукции, для лесной продукции, для целого ряда отраслей, составляет около 10%.

"Цифры, которые я сейчас называл, это приоритетный импорт. Мы видим здесь достаточно быстро идущие процессы импортозамещения, которые идут на уровне частного бизнеса. В целом у нас импорт сократился где-то на 30%, как я сказал на треть, а наиболее важный импорт, так называемый, критический, и который был сделан по оценкам Минпромторга, сократился на 11-12%. Остальной импорт сократился, и он заполняется достаточно успешно нашим собственным производителем. И это является одним из источников позитивной динамики, о которой я говорил", - отметил первый вице-премьер.

"Что касается несырьевого неэнергетического экспорта, то здесь, напротив, картина уже более или менее понятна: благодаря санкционным усилиям мы потеряли рынки Европы. Это, конечно, привело к достаточно серьезным ограничениям, связанным с поставками. Если говорить в цифрах, то поставки несырьевого неэнергетического экспорта сократились больше чем на 13%, и мы считаем, что по году сокращение составит порядка 17%", - продолжил Белоусов.

Поддержка несырьевого неэнергетического экспорта, по его словам, должна быть включена в перечень антикризисных мер. "Как известно, в мире рынки никто добровольно уступать не будет, даже и дружественные наши страны все борются за рынки, поэтому вопрос о поддержке несырьевого неэнергетического экспорта наряду с инвестициями сейчас тоже является таким важнейшим элементом нашей антикризисной программы", - сказал он.

В июле Российский экспортный центр (РЭЦ) заявлял, что "российский несырьевой неэнергетический экспорт демонстрирует положительную динамику, хотя есть и падение по некоторым отраслям из-за нарушения логистических цепочек".

В середине августа вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров говорил "Интерфаксу", что "отечественным компаниям необходимо время, чтобы нарастить поставки в эти страны и вернуться к стабильному росту ННЭ", и на фоне санкций Минпромторг планирует пересмотреть параметры нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" (предусматривает в текущей редакции увеличение к 2030 году объема несырьевого неэнергетического экспорта из РФ на 70% от показателя 2020 года).

По итогам 2021 года ННЭ из России составил $193 млрд, увеличившись на 37% по сравнению с 2020 годом ($141 млрд), сообщал. Наибольшая доля ННЭ пришлась на металлопродукцию (25,6%), химические товары (19,6%), машиностроение (19,1%) и продовольствие (17,7%). Основными направлениями ННЭ в 2021 году для России стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция и США.