Toyota "не увидела реалистичной возможности" возобновить производство в России

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Toyota подтвердила, что сворачивает операции в России, поскольку "после шести месяцев простоя компания не видит реалистичной возможности для возобновления производства в будущем". Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы были вынуждены остановить производство в Санкт-Петербурге 4 марта 2022 года из-за серьезных нарушений в логистических цепочках поставок ключевых материалов и деталей. C этого момента мы тщательно следили за ситуацией и оценивали устойчивость нашего бизнеса в России. Все это время мы сохраняли полный штат сотрудников и обеспечивали готовность предприятия возобновить производство в любой момент. Однако по прошествии шести месяцев мы не смогли выработать подход, который позволил бы нам вернуться к полноценной деятельности, и не видим возможности для возобновления производства в ближайшем будущем", - объяснил концерн.

Операционная деятельность московского офиса ООО "Тойота Мотор" будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения обслуживания клиентов Toyota и Lexus в России, говрится в сообщении.

Автопроизводитель пообещал предложить своим сотрудникам "поддержку, включая помощь в дальнейшем трудоустройстве, обучении и повышенные выплаты".

Сначала о решении Toyota закрыть локальное производство в России сообщил "Коммерсант".

Источник, близкий к властям Петербурга, сказал газете, что они совместно с компанией рассмотрят вариант продажи актива, который будет законсервирован. При этом выпуск автомобилей Toyota на нем не возобновится, отметил другой источник издания. Издание сообщало и о планах оптимизировать деятельность московского офиса. Как отмечал "Коммерсантъ", "компания хочет "нормально" расстаться с сотрудниками как завода, так и офиса, - им будут предложены повышенные выплаты". Речь может идти о выплатах в размере от 12 окладов.

Затем российский Минпромторг сообщил, что ООО "Тойота Мотор" полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, но намерено сохранить послепродажное обслуживание Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети. При этом компания "обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед коллективом, а также значительные дополнительные компенсационные выплаты".

Общее количество сотрудников ООО "Тойота Мотор" на сентябрь 2022 года, по оценке компании, - 2,35 тысячи человек

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в России в январе-августе 2022 года упали в 3,6 раза, до 20 856 машин. Доля рынка сократилась на 2,1 п.п., до 5,1%.