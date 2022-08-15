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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

OR Group допустила техдефолт при выплате купонов по выпускам бондов на 4,8 млн рублей

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 8-й период по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей, а также техдефолт при выплате 10-го купона облигаций серии 002Р-01 на 3,455 млн рублей.

Компания указала прежнюю причину неисполнения обязательств - отсутствие на расчетном счете достаточной суммы денег.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. Затем компания выполняла свои обязательства по выплате купонных доходов, но в апреле-августе допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

Сейчас в обращении находятся девять выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. С апреля не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

Компания обсуждает с бондхолдерами возможность реструктурировать задолженность.

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika в 308 городах России.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа
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