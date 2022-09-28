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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

OR Group продлит до 19 октября предварительное собрание бондхолдеров

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") решило продлить с 28 сентября до 19 октября срок проведения предварительного общего собрания владельцев облигаций (преОСВО) серии БО-07, а также всех выпусков в рамках программ 001Р и 002Р, находящихся в обращении. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее предполагалось, что предварительное собрание будет проходить с 17 августа до 28 сентября.

"Одной из причин продления сроков голосования является большое количество держателей облигаций во всех выпусках, что требует дополнительного времени на доведение информации до всех владельцев облигаций", - объяснила ОР.

Группа предлагает для голосования три варианта реструктуризации. В рамках первого варианта предполагается пролонгация задолженности по облигационным займам на 15 лет, процентная ставка на весь срок 1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние 3 года ежемесячно по около 2,8%.

Как второй вариант предлагается пролонгация задолженности по облигационным займам на 12 лет, процентная ставка на весь срок 0,1% годовых, купон ежемесячный, амортизация в последние 2 года ежеквартальная по 12,5%.

Третий вариант заключается в конвертации задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать 30% головной компании.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле-сентябре допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group дефолтными режимами торгов.

OR Group - торговая платформа, на которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа
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