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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Новые инвесторы получили 50% в бывшей российской структуре БКИ Equifax

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Партнеры бывшего главы РТС Ивана Тырышкина Виолетта Чайка и Дмитрий Чемендряков передали 50% в бюро кредитных историй "Скоринг бюро" (ранее БКИ "Эквифакс") новым инвесторам.

По данным ЕГРЮЛ, Дмитрий Харитонов приобрел 36,8% долей в ООО "БКИ СБ" 15 сентября. В тот же день владельцем еще 13,2% долей стала София Салехова. Владельцами других 50% долей по-прежнему остаются Тырышкин (25%) и Ибрагим Загидулин (25%).

Как говорится в ЕГРЮЛ, Харитонову также принадлежит ООО "Юрмедиа". Компания оказывает юридические услуги для клиентов из Украины, Молдавии, Казахстана и Белоруссии, говорится на ее сайте. В частности, она специализируется на защите интересов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

В августе из капитала БКИ "Эквифакс" вышло американское бюро кредитных историй Equifax, передав свою долю новым инвесторам ХКФ банка. В конце месяца БКИ сменило название на "Скоринг бюро".

Ранее компания Equifax в отчетности сообщила, что приняла решение выйти из российской инвестиции, списала ее стоимость до нуля и "не ожидает будущих экономических выгод" от операций "Эквифакса". В этой связи Equifax отразила убыток в $19,5 млн.

Бюро кредитных историй "Скоринг бюро" входит в тройку крупнейших БКИ в России, предоставляет банкам услуги по управлению рисками, аналитики и предотвращению мошенничества. База бюро, по его данным, состоит из около 550 млн кредитных историй. Финансовые показатели компании не публикуются. Equifax сообщала, что в 2021 году получила $14,6 млн чистой прибыли на свою долю.

В конце мая Home Credit продала 49,5% акций российского ХКФ банка местным инвесторам: Тырышкин получил 9,91% банка, Ибрагим Загидулин, Елена Мартыненко, Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков - по 9,9%. Контроль в ХКФ банке чешская группа утратила в середине июня, передав по 1% гражданину Грузии Авигдору Ярдени. В августе группа совсем вышла из капитала кредитной организации, передав ей 49,5%.

По итогам 2021 года ХКФ банк занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

БКИ Equifax Эквифакс Скоринг бюро Иван Тырышкин Дмитрий Харитонов София Салехова Home Credit ХКФ банк
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