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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Первый украинский сухогруз, шедший в Африку, прибыл в Джибути

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Первый украинский сухогруз, перевозящий зерно для стран Восточной Африки в рамках стамбульских договоренностей, пришвартовался в порту Джибути, сообщает во вторник Associated Press.

Судно Brave Commander, на борту которого находится 23,3 тыс. тонны пшеницы, прибыло в порт Джибути во вторник днем. Оно покинуло Украину 21 августа, и изначально ожидалось, что до Африки оно дойдет 31 августа.

Эксперты по продовольственной безопасности отмечают, что пшеницы, которую перевозит Brave Commander, недостаточно, чтобы решить проблему нехватки продовольствия в Сомали, Кении и Эфиопии, куда поступит зерно с этого судна.

Представители Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН заявили, что 23 тыс. тонн зерна должно быть достаточно, чтобы прокормить 1,5 млн человек в течение месяца.

Африка Украина
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