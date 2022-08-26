В августе из портов Украины вывезли более 821 тыс. тонн сельхозпродукции

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Более 821,5 тысяч тонн продовольствия вывезено из Украины в августе. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа 2022 года из украинских портов обеспечен выход 39 сухогрузов (в том числе 19 заблокированных), - сказал Мизинцев.

По его словам, за это время вывезено 821 тыс. 547 т продовольствия.

Это, в частности, кукуруза, подсолнечное масло, и др.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.