Минцифры предложило упростить правила льготного кредитования IT-компаний

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предлагает упростить правила льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий. Претендовать на получение кредитов по ставке от 1% годовых смогут не только действующие получатели налоговых льгот, компании также смогут выплачивать дивиденды за счет собственных средств. Проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале правовых актов.

Минцифры предлагает отменить условие, о том, что IT-компания должна получать налоговые льготы и применять пониженные страховые взносы. Как следует из пояснительной записки к документу, эта инициатива предлагается для привлечения дополнительного финансирования в отрасль и предоставления льготных кредитов российским разработчикам на текущую деятельность и реализацию новых проектов.

Кроме того, предлагается отменить обязательство по индексации заработной платы сотрудников согласно нормам Трудового кодекса и допустить выплату дивидендов за счет собственных средств (средства льготного кредита на данные цели направлены быть не могут). Также должен быть снят запрет на размещение на депозитах собственных денежных средств (но не средств льготного кредита) и уточнены ограничения по использованию льготных кредитных средств.

"Предлагаемые изменения позволят поддержать финансово-экономическое состояние участников рынка в сфере информационных технологий, сделают программу льготного кредитования более доступной для ИТ-организаций, а также обеспечат сохранение плановой динамики внедрения российского программного обеспечения и требуемый уровень импортонезависимости", - говорится в пояснительной записке.

При этом в правилах сохраняется условие об обеспечении сохранения занятости на период действия договора не менее 85% среднесписочной численности работников по отношению к 1 марта 2022 года.

Льготные кредиты на проекты по цифровой трансформации выдаются уполномоченными банками по ставке от 1% до 5% годовых, а для аккредитованных IT-компаний – до 3% годовых. К 1 августа сформирован портфель кредитных соглашений для поддержки внедрения отечественных решений на общую сумму порядка 52,2 млрд рублей, поддержано 97 проектов, привлечено к участию в механизме поддержки 23 кредитных организации, отмечают в Минцифры.

В соответствии с указом президента от 2 марта льготные кредиты для аккредитованных IT-компаний выдаются на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%. В начале апреля правительство выделило Минцифры 3 млрд рублей на субсидии уполномоченным банкам на льготное кредитование проектов по цифровой трансформации на основе российских IT-решений. За счет этих средств в 2022 году должно быть обеспечено льготное кредитование не менее 75 проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских IT-решений. В перечень уполномоченных банков входят 22 кредитных организации, в том числе Газпромбанк, Сбербанк, Совкомбанк, ВЭБ.РФ, ВТБ и другие.