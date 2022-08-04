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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:53

Ozon, "Яндекс" и VK получили льготные кредиты на 130 млрд рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Правительство помогло трем эмитентам из сектора "новой экономики" с обслуживанием конвертируемых облигаций, владельцы которых получили право предъявить их к досрочному погашению из-за длинной паузы в биржевых торгах. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий к кабинету министров источник.

По его словам, VK, Ozon и "Яндекс" получили от правительства "финансовую помощь" совокупно в размере 130 млрд руб., которая потребуется для выполнения их обязательств перед держателями бумаг.

В VK подтвердили, что компания направила "запрос на предоставление льготного кредитования на реструктуризацию образовавшейся задолженности", отказавшись подтвердить сумму. В "Яндексе" в свою очередь сказали, что взяли целевой кредит в коммерческом банке, средства которого направлены на выплаты по конвертируемым облигациям, а "субсидирование кредитных ставок происходит в рамках соглашения между банками и правительством".

В Минцифры изданию заявили, что правительство поддержало инициативу ведомства "и предоставило крупным российским интернет-компаниям льготное кредитование на рефинансирование образовавшейся задолженности в сумме 130 млрд руб. в связи с прекращением торгов их ценными бумагами".

О том, что Ozon обратился в правительство РФ с просьбой о предоставлении кредита на рефинансирование конвертируемого займа, источники "Интерфакса" сообщали еще в середине марта.

В конце февраля, сразу после начала конфликта на Украине, американская биржа NASDAQ приостановила торги акциями ряда российских эмитентов, включая Ozon, а 3 марта TISE (The International Stock Exchange) временно прекратила торги конвертируемыми облигациями компании на $750 млн.

По условиям этого выпуска, размещенного в начале 2021 г., если торги акциями Ozon на бирже приостановлены на семь и более рабочих дней, у держателей бондов возникает право требовать досрочного погашения основного долга и накопленных по нему процентов. Когда это произошло, Ozon сообщил, что начал разработку предложения для держателей облигаций и привлек финансовых и юридических консультантов. При этом компания предупреждала, что рассчитываться с держателями бондов должна кипрская Ozon Holdings, и есть риск, что осуществить денежные переводы из РФ за рубеж будет проблематично как по техническим, так и по регуляторным причинам.

"Яндекс" и VK столкнулись с аналогичными проблемами. Они не сообщали о том, что рассчитывают на поддержку государства в обслуживании долга, но источники "Интерфакса" говорили, что обращение Ozon в правительство было не единственным.

VK Ozon Яндекс
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