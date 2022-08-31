Вербальные интервенции властей ЕС обвалили цены на газ в Европе

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Спотовая цена на газ в Европе упала после официального объявления руководством ЕС достижения среднего уровня запасов в хранилищах блока до 80%. Данные о запасах публичны, подробны; обновляются ежедневно. Еще неделю, а то и две назад можно было уверенно говорить, когда запасы достигнут целевого уровня. Однако произнесение руководством блока всем известной информации сыграло роль вербальной интервенции на рынке.

"К настоящему моменту мы в Евросоюзе достигли среднего уровня заполнения газохранилищ на 80%. Так что мы по сути уже достигли объема, о котором договорились на текущий год", - заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Копенгагене на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 42,2 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель российской монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 млн куб. м на 31 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

"Северный поток" остановился на краткую трехдневную профилактику (до раннего утра 3 сентября). Мощность магистрали снизилась до 33 млн куб. м в сутки. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощности сократились в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе скорректировались до $2583 за тысячу кубометров, за ними последовали и цены в Азии. Самый дорогой зимний - январский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) достиг $2270.

До конца месяца на ежегодную профилактику остановлена часть объектов норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes. Добычные мощности снижены на 20 млн куб. м газа. Впереди новые крупные отключения на норвежских промыслах.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за вторник составила 8,7% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Средний показатель за прошлую неделю был 9,5%, за август прошлого года - 11,4%.

Европейские терминалы СПГ в августе работают со средней производительностью 58%, тогда как показатель за июль был 69%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Среднесуточные поставки с терминалов СПГ в августе снижаются на 14% месяц к месяцу. Импорт дорогого СПГ сокращается в том числе по мере постепенного достижения нужного уровня запасов в хранилищах.

Запасы газа

Европа продолжает закачку в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства Евросоюза обеспечивать энергетическую безопасность. С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К 1 ноября 2022 года запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Этот показатель был достигнут по итогам газовых суток 29 августа (последняя отчетная дата) - 80,17%. На данный момент превысили целевой уровень хранилища Бельгии, Чехии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польши, Португалии и Испании. Отстающие - Австрия, Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия (абсолютный аутсайдер с показателем 55%, с средины месяца прекратила закачку в свое Инчукалнское хранилище), Нидерланды.