Brent подорожала до $94,22 за баррель

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти прибавляют примерно 2% в ходе торгов в пятницу утром, восстанавливаясь после падения накануне.

Цены на обе марки могут продемонстрировать максимальное недельное снижение за четыре недели на фоне опасений по поводу рецессии в мировой экономике и последствий очередных локдаунов в Китае, пишет Trading Economics.

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures $1,86 (2,01%), до $94,22 за баррель. В четверг Brent подешевела на $3,28 (3,4%), до $92,36 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,77 (2,04%), до $88,38 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $2,94 (3,3%), до $86,61 за баррель.

Министры финансов стран G7 2 сентября планируют одобрить и изложить свой план по установлению лимита цен на российскую нефть.

Вице-премьер Александр Новак сообщил журналистам, что введение "потолка" цен крайне негативно отразится на мировом рынке. Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что отсутствие лимита нанесет ущерб мировой экономике.

Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на сообщение о предложении американских властей установить ценовой потолок на российскую нефть, заявив, что Москва не станет поставлять топливо на нерыночных условиях.