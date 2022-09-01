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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают падать

Brent подешевела до $95,2 за баррель

Цены на нефть завершили август снижением и продолжают падать
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть завершили август снижением и продолжают опускаться в первый день сентября.

По итогам прошедшего месяца сорт Brent подешевел на 12,3%, WTI - на 9,2%, причем отрицательная динамика отмечена по итогам третьего месяца подряд, что является самым длительным подобным периодом с первой половины 2020 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени в четверг составила $95,18 за баррель, что на $0,46 (0,48) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,2 (2,3%), до $95,64 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $89,08 за баррель, что на $0,47 (0,52%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,09 (2,3%), до $89,55 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения спада в мировой экономике на фоне ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми Центробанками, а также действующих в Китае коронавирусных ограничений, отмечает агентство Bloomberg.

"Опасения, касающиеся состояния экономики, - это ключевая причина падения нефтяного рынка", - говорит аналитик по энергетическим рынкам WTRG Economics Джеймс Уильямс, слова которого приводит Market Watch.

"ОПЕК высказывает опасения в отношении перспектив спроса, и временами представители картеля поднимают вопрос о снижении квот. Возможность рецессии сейчас занимает важное место в размышлениях ОПЕК", - отмечает эксперт.

Brent WTI
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