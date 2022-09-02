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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В ЕК заявили, что будут убеждать страны ЕС ввести потолок цен на российскую нефть

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - По мнению члена Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони, заявление cтран G7 по потолку цен на российскую нефть - это существенный шаг к тому, чтобы снизить доходы РФ от нефти и оказать давление на мировые цены на энергоносители; по его словам, в ЕК будут убеждать государства ЕС присоединиться к этой инициативе.

"Группа семи" теперь будет работать над созданием широкой глобальной коалиции для окончательной доработки формата и уровня потолка цен, а также для его совместной реализации, чтобы максимизировать его эффективность", - говорится в опубликованном в пятницу в Брюсселе заявлении еврокомиссара, который участвовал в совещании министров финансов стран G7.

Он сообщил, что Европейская комиссия "будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди 27 государств-членов для реализации этой меры в ЕС".

"Наша цель - сделать это в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов", - уточнил Джентилони.

По его словам, договоренность распространяет согласованный запрет на всю группу G7, "позволяя при этом продолжать продажу российской нефти на мировых рынках по низким ценам".

Страны G7 подтвердили в пятницу стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но не намерены создавать преграды покупке другими сторонами такой нефти по ценам, не превышающим потолок, говорилось в заявлении, распространенном "Группой семи".

"Мы подтверждаем меры по поэтапному отказу от российской нефти и нефтепродуктов на наших внутренних рынках и подчеркиваем, что наша мера "потолок цен" направлена на ослабление давления на мировые цены на нефть и на поддержку стран-импортеров нефти во всем мире", - отмечается в заявлении стран G7.

При этом страны G7 отмечают, что готовы "поддержать импортеров нефти, обеспечивая их постоянный доступ к российской нефти по ценам, не превышающим потолок".

G7 ЕК ЕС
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