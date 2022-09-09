В Берлине намерены призвать все страны ЕС поддержать идею о лимите цен на нефть РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в пятницу заявил о необходимости убедить все страны ЕС поддержать инициативу введения лимита цен на нефть РФ.

"Мы предложим всем членам ЕС поддержать ограничение цен на нефть", - сказал он журналистом во время беседы с участием главы Минфина Франции Бруно Ле Мэром.

Он пояснил, что речь идет о поддержке ранее согласованной G7 инициативы в отношении российской нефти.

"Мы хотим, чтобы Россия не получала высокие доходы, и мы хотим гарантировать уровень цен на нефть для наших экономик", - добавил он.

В Брюсселе в пятницу пройдет внеочередной Совет ЕС по энергетике, который обсудит высокие цены на рынке энергоносителей и вопросы безопасности энергоснабжения стран Евросоюза.

Ранее Financial Times сообщала, что министры финансов стран G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ, который начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов. Позднее страны G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, но отказались создавать преграды покупке другими странами такой нефти по ценам, не превышающим потолок.

В свою очередь член Еврокомиссии (ЕК) по экономике Паоло Джентилони заявлял, что ЕК будет убеждать страны ЕС ввести потолок цен на российскую нефть. Также министр финансов Франции Бруно Ле Мер отмечал, что страны G7 нуждаются в единогласной поддержке со стороны ЕС при реализации инициативы ввести ограничение цен на российскую нефть.