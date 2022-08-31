Миллер заявил, что санкции не дают провести капремонт турбин "Северного потока"

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Антироссийские санкции сделали невозможным проведение капитального ремонта турбин на отправной компрессорной станции газопровода "Северный поток" - КС "Портовая", заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Тем временем на газопроводе остается в работе и вырабатывает свой межремонтный пробег всего один агрегат.

В среду на "Портовой" для проведения техобслуживания был остановлен единственный работающий ГПА.

"Это связано с тем, что единственный агрегат должен работать в штатном безаварийном режиме до вывода его в капитальный ремонт. И поэтому в рамках текущих работ очень важно, чтобы были определены все технические и технологические риски, которые своевременно было бы необходимо устранить", - прокомментировал глава "Газпрома".

Он добавил, что КС "Портовая" в настоящее время загружена на 20% "и причиной тому антироссийские санкции".

"Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как "санкционная запутанность". Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку", - сказал журналистам Миллер в ходе посещения КС "Портовая".

Он констатировал, что Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты газоперекачивающих агрегатов "Газпрома". По словам Миллера, компании негде проводить эти работы.