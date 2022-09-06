Кабмин утвердил критерии к потенциальному покупателю доли в операторе "Сахалина-2"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Потенциальный покупатель доли в операторе СРП-проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская Энергия" - должен иметь опыт в отрасли крупнотоннажного СПГ, говорится в постановлении правительства РФ от 6 сентября. Документ утвердил критерии, которым должно соответствовать российское юридическое лицо - участник отбора, проводимого в целях осуществления продажи доли в уставном капитале "Сахалинской Энергии".

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе критериев - реализация или опыт эксплуатации проекта производства СПГ свыше 4 млн тонн в год и суммарным накопленным объемом не менее 40 млн тонн. Действующие договоры тайм-чартера (фрахтования) газовозов общим объемом более 4 млн куб. м со сроком действия от 10 лет. Опыт международной торговли СПГ суммарно не менее 40 млн тонн и наличие долгосрочных контрактов поставки свыше 5 лет.

Всем этим критериям отвечает только один представитель российского бизнеса - "НОВАТЭК". Теоретически данным требованиям также может соответствовать российская дочерняя компания глобальной ВИНК с активами в СПГ-отрасли.

Российский оператор "Сахалина-2"

Как сообщалось, в июне президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

Согласно указу, при учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения продолжат находиться на балансе самого ООО "Сахалинская Энергия". Нынешние иностранные акционеры Sakhalin Energy (Shell, Mitsui, Mitsubishi) в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО.

На прошлой неделе правительство РФ выпустило распоряжения о получении японскими партнерами Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) пакетов в ООО "Сахалинская Энергия" аналогично долям в Sakhalin Energy. Компания Shell уже информировала власти России, что не будет входить в состав совладельцев ООО "Сахалинская Энергия".

Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу.

Путин на совещании в понедельник заявил, что на участие в "Сахалине-2" есть несколько претендентов: "Что касается "Сахалина-2", желающих войти в этот проект у нас достаточно. И иностранцев, и российских юридических лиц".

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.