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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"

Правительство России одобрило участие Mitsubishi в этом проекте

Mitsubishi вслед за Mitsui решила остаться в "Сахалине-2"
Фото: Silas Stein/picture alliance via Getty Images

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство России одобрило участие японской компании Mitsubishi в новом, российском операторе проекта "Сахалин-2".

Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 31 августа опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Днем ранее была раскрыта информация в отношении аналогичного шага японской компании Mitsui.

В соответствии с распоряжением, Mitsubishi Corporation уведомила о согласии принять в собственность долю 10% в российском ООО "Сахалинская Энергия" пропорционально такой же доле в капитале прежнего оператора - бермудской Sakhalin Energy Investment Company Ltd.

Непосредственным собственником доли будет DGS Japan Co., Ltd ("ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд") - 100-процентная дочерняя компания Mitsubishi Corp. (доля Mitsubishi в Sakhalin Energy была оформлена через нидерландскую Diamond Gas Sakhalin B.V.).

"ООО "Сахалинская Энергия" подготовить необходимые документы для передачи указанной доли в уставном капитале этого общества компании "ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд", - также говорится в распоряжении.

В июне президент Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По этому указу оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

В соответствии с указом, при учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения остаются на балансе самого ООО "Сахалинская Энергия". Нынешние иностранные акционеры Sakhalin Energy (Shell, Mitsui, Mitsubishi) в течение месяца (то есть до конца текущей недели) должны согласиться на получение доли в новом российском ООО.

30 августа, комментируя распоряжение правительства об участии в проекте компании Mitsui, представитель Shell сказал "Интерфаксу": "Мы продолжаем работать над осуществлением нашего намерения выйти из Sakhalin Energy Investment Company в соответствии с действующим законодательством и существующими соглашениями.

Как отмечал глава Shell Бен ван Берден 28 июля: "Маловероятно, что мы станем участником российского юридического лица, куда может быть транслирована наша доля в Sakhalin Energy. Конечно, это порождает некоторую неопределенность в отношении того, как именно мы выйдем, но наши намерения довольно ясны, и приобретение доли в российской компании было бы несовместимо с этим".

Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Оценщиком долей в ООО определено "Б1 - Консалт" (ранее Ernst & Young, EY). Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

Подготовкой отчета об аудите занимается Минэнерго России. Министерством финансов проводится финансовый аудит, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проводится технологический аудит, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проводится экологический аудит при необходимости с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. Минэнерго может инициировать проведение также иного аудита с указанием на необходимость привлечения заинтересованных ФОИВ.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

Сахалинская энергия Сахалин-2 Sakhalin Energy Газпром DGS Japan Mitsui Mitsubishi
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