Эксперт отметил, что РФ в этом году уже побила свой рекорд 2017 г. по сбору пшеницы

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия к настоящему времени побила свой рекорд по сбору пшеницы в 86 млн тонн, который был установлен в 2017 году, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

"Если судить по официальным данным о темпах уборки урожая, то есть высокая вероятность того, что в зачетном весе (после просушки и очистки - ИФ) предыдущий рекорд по сбору пшеницы уже побит", - заявил Рылько на международной конференции "Причерноморское зерно и масличные 2022/23" в Ростове-на-Дону в четверг.

"Похоже, 86 млн тонн мы уже "прошли". "Ну а "вилка" у нас от 94 до 100 млн тонн в зависимости от погоды и рефакции", - добавил он.

Как сообщалось в материалах Минсельхоза, к 8 сентября сбор пшеницы составил 92,7 млн тонн (в бункерном весе - до просушки и очистки), что на 23,4 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (69,3 млн тонн). Посевы обмолочены с 24,2 млн га (с 23,7 млн га в 2021 году), урожайность составила 38,3 ц/га (29,2 ц/га).

"По текущему нашему видению - 97 млн тонн производство пшеницы в этом году, это 46 млн тонн экспортный потенциал, это 36 млн тонн - минимально возможный экспорт", - сказал Рылько. Прежний прогноз ИКАР по сбору пшеницы в этом году был 95,5 млн тонн.

"Если мы вытолкнем только 36 млн пшеницы, и если не ошибемся с 97 млн тонн по сбору, то тогда у нас конечные запасы получаются почти в 23 млн тонн. Я не помню в истории таких переходящих запасов", - сказал Рылько.

По его прогнозу, сбор ячменя может составить 22-23 млн тонн. "Если не реализуем на экспорт 6,5 млн тонн, то переходящие запасы будут почти 3 млн тонн. Прогноз по сбору кукурузы - 16 млн тонн, конечные запасы, если мы не вывезем 5,5 млн тонн, будут - 2,1 млн тонн", - сказал он.

В целом прогноз валового сбора зерна от ИКАР составляет 147-148 млн тонн. Максимальный экспортный потенциал - 60 млн тонн.