Россия с начала года увеличила производство тепличных овощей на 8%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тепличная отрасль РФ с начала года вырастила 1,1 млн тонн овощей, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В том числе собрано 634,2 тыс. тонн огурцов (на 7,8% больше) и 429,3 тыс. тонн томатов (на 6,2% больше).

В десятку ведущих регионов в этом сегменте входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкессия, Татарстан и Башкирия.

Кроме того, в регионах активно идет уборка овощей в открытом грунте. На сегодняшний день в организованном секторе собрано более 1,4 млн тонн продукции, сообщает ведомство.

Традиционными лидерами по производству грунтовых овощей являются Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская, Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа.

В 2021 году сбор тепличных овощей составил 1,4 млн тонн.