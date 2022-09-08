РФ к 8 сентября увеличила сбор пшеницы на 23,4 млн т до 92,7 млн т

В ИКАР считают, что РФ уже побила свой рекорд по сбору пшеницы в 86 млн т, установленный в 2017 году

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - РФ к 8 сентября собрала 92,7 млн тонн пшеницы, что на 23,4 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (69,3 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза.

Посевы пшеницы обмолочены с 24,2 млн га (с 23,7 млн га в 2021 году), урожайность составила 38,3 ц/га (29,2 ц/га).

Ячмень убран с 7,1 млн га (7,1 млн га), намолочено 22,2 млн тонн (17,2 млн тонн) при урожайности 31,4 ц/га (24,2 ц/га). Кукуруза на зерно убрана с 35,4 тыс. га (98,1 тыс. га), намолочено 202,6 тыс. тонн (409,6 тыс. тонн), урожайность составила 57,3 ц/га (41,8 ц/га).

Всего зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 36,1 млн га (35,9 млн га), собрано 126,5 млн тонн зерна (96 млн тонн) при урожайности 35 ц/га (26,7 ц/га).

Сахарная свекла выкопана со 129,6 тыс. га (95,9 тыс. га), накопано 5,8 млн тонн (3,8 млн тонн) при урожайности 449,8 ц/га (в 2021 г. - 393,6 ц/га). Лен-долгунец вытереблен с 19,8 тыс. га (21,9 тыс. га).

Подсолнечник обмолочен с 349,8 тыс. га (527,3 тыс. га), намолочено 790,4 тыс. тонн (820,3 тыс. тонн) при урожайности 22,6 ц/га (15,6 ц/га). Рапс убран с 1 млн га (745,3 тыс. га), намолочено 2,5 млн тонн (1,4 млн тонн), урожайность составила 24,1 ц/га (19,3 ц/га). Соя обмолочена с 111,5 тыс. га (195,3 тыс. га), собрано 240 тыс. тонн (312,2 тыс. тонн) при урожайности 21,5 ц/га (16 ц/га).

Сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 53,4 тыс. га (57,5 тыс. га), накопали 1,4 млн тонн (1,3 млн тонн) при урожайности 264,4 ц/га (230,6 ц/га). Овощи убраны с 72,6 тыс. га (76,5 тыс. га), собрано 1,4 млн тонн (1,5 млн тонн) при урожайности 197,7 ц/га (195,5 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 4,8 млн га (5,4 млн га).

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько полагает, что Россия к настоящему времени побила свой рекорд по сбору пшеницы в 86 млн тонн, который был установлен в 2017 году.

"Если судить по официальным данным о темпах уборки урожая, то есть высокая вероятность того, что в зачетном весе (после просушки и очистки - ИФ) предыдущий рекорд по сбору пшеницы уже побит", - заявил Рылько на международной конференции "Причерноморское зерно и масличные 2022/23" в Ростове-на-Дону в четверг.