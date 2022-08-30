ФАС с предписанием одобрила сделки VK и "Яндекса" по "Новостям", "Дзену" и Delivery Club

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разрешила VK приобрести сервисы "Новости" и "Дзен" у "Яндекса", а "Яндексу" - сервис доставки еды Delivery Club. Ходатайства интернет-компаний одобрены с предписаниями, сообщил регулятор в своем телеграм-канале.

"Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", - говорится в сообщении ФАС.

Интернет-компании объявили о подписании обязывающих документов по сделкам 23 августа. По их условиям, VK выйдет из СП со Сбербанком в сфере транспорта и фудтеха - "О2О Холдинг" - получив 100% Delivery Club. Этот сервис VK передаст "Яндексу" - в обмен на проекты "Новости" и "Дзен". Сделки планируется закрыть до конца 2022 года.

Что касается предписания по ходатайству "Яндекса" на покупку Delivery Club, "одним из требований антимонопольного ведомства является отсутствие каких-либо преимуществ для ресторанов и доставщиков, использующих сервис "Яндекс.Еда", по отношению к другим агрегаторам заказов", отметил регулятор в сообщении на своем сайте. Кроме того, "Яндекс" не должен принимать мер, направленных на отказ или сокращение использования ресторанами Delivery Club или других сторонних сервисов.

Пресс-служба "Яндекса" сообщила "Интерфаксу", что получила предписание регулятора. В компании отметили, что фудтех-сервис "Яндекс Еда" и так поддерживает принципы открытости и равенства на рынке, в том числе и при работе с партнерами.

Delivery Club после закрытия сделки присоединится к принципам этичного взаимодействия с курьерами, которые ранее "Яндекс" подписал вместе с другими игроками фудтех-рынка. Также "Яндекс" ожидает, что рестораны, работающие с Delivery Club, присоединятся к работе отраслевой комиссии, которая разбирает случаи спорных ситуаций "Яндекс Еды" и ее партнеров.

VK, в свою очередь, после приобретения "Новостей" и "Дзена" в предусмотренных законом случаях должен будет запрашивать и получать согласие пользователей на обработку персональных данных для каждого сервиса в отдельности, говорится в сообщении ФАС.

"Мы приветствуем решение ФАС. Для закрытия сделок необходимо реализовать ряд технических и процессуальных моментов. Это займет некоторое время", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе VK, добавив, что об официальном закрытии сделок будет объявлено отдельно.