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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Segezha Group пересмотрела приоритеты по запуску новых ЦБК в Карелии и Сибири

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Segezha Group пересмотрела приоритетность проектов по запуску новых крупных целлюлозно-бумажных производств в Карелии ("Сегежа-Запад") и Красноярском крае ("Сегежа-Восток"), сообщила директор Segezha по работе с инвесторами Елена Романова.

По ее словам, с учетом закрытия европейского рынка и переориентации поставок на восток реализация сибирского проекта более вероятна.

Строительство ЦБК - крупнейшие планируемые проекты группы. Компания рассчитывала запустить "Сегежа-Запад" на 1,5 млн тонн продукции и стоимостью 150 млрд рублей в конце 2024 - начале 2025 годов, а после этого начать реализацию проекта "Сегежа-Восток" мощностью до 2 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции в год и с оценочным capex в 200 млрд рублей.

"Сейчас "Сегежа-Запад" под большим вопросом, потому что с поставщиками того оборудования, которое там было нужно, рассчитанного на ту мощность, которая была нужна, честно говоря, проблемы", - сказала Романова на конференции Smartlab.

По ее словам, и условия финансирования такого крупного проекта при текущей ставке ЦБ "не супер оптимальные".

"В-третьих, если мы посмотрим на этот проект, он должен был находиться в Карелии, соответственно, ориентирован был бы на рынок Европы в основном. Сейчас, конечно, рынок Европы для нас закрыт. Везти из Карелии в Китай или прочие рынки, понятно, что с точки зрения логистики супер неэффективно", - описала Романова трудности с реализацией проекта "Сегежа-Запад".

Недавно проект лишился своего руководителя в лице Евгения Дода, экс-руководителя "Интер РАО" и "РусГидро" (Дод пришел в "Сегежа-Запад" на должность гендиректора в 2020 году, в мае этого года он покинул совдир Segezha, а в августе - и карельский проект).

Сейчас Segezha изучает возможность приоритетного строительства нового ЦБК в Красноярском крае.

"Тот проект, который раньше был не особенно на слуху, хотя мы его периодически проговаривали и назывался он "Сегежа-Восток", он сейчас выходит на первый план. Он родился на базе того, что мы купили активы в Сибири, в Красноярском крае (Segezha в 2021 году приобрела сибирские лесопромышленные активы инвесткомпании Bonum - ИФ), и там теперь в принципе половина нашей лесосеки, то есть наших лесных ресурсов. И поэтому нам кажется сегодня более интересным прорабатывать этот проект", - сообщила Романова.

По ее словам, сейчас мощность "Сегежа-Восток" предполагается на уровне 1 млн тонн. "Это как раз та оптимальная мощность, которую можно сделать с китайским оборудованием. Китайское оборудование существует для ЦБП, но оно ограничено примерно 0,8-1 млн тонн производства продукции", - отметила IR-директор Segezha.

Еще один фактор - низкая стоимость сырья для варки целлюлозы. Как сказала Романова, сейчас в Сибири, как на производствах Segezha, так и других компаний, в основном производятся пиломатериалы, при этом "хлысты" (верхняя треть дерева, используемая для производства целлюлозы), остается невостребованной, что обуславливает невысокую цену на нее.

"Третий point - это логистика: понятно, что из Красноярского края довезти до Китая в разы дешевле, чем везти это из Сегежи, из Карелии", - добавила она.

"Комплекс этих факторов еще раз подводит нас к тому, чтобы брать "Сегежа-Восток", потенциально сейчас более интересный, но его еще нужно проектировать, он у нас еще не был запроектирован", - заключила Романова.

В целом, группа сейчас не планирует наращивать capex (по итогам первого полугодия от сократился на четверть относительно прошлого года). "Сейчас все силы брошены на какие-то операционные задачи, будь то пресловутый разворот на Восток, будь то решение проблем с логистикой и задач по снижению ее стоимости. И, конечно, в целях интереса сохранения денег у нас все-таки сейчас приоритизация больше, повторюсь, на операционную деятельность, нежели чем на capex. То есть, все-таки на будущий год capex будет минимальным, потому что мы в моменте деньги пытаемся сохранять. Тем более, что дивиденды", - сказала Романова.

Относительно дивидендов она подтвердила приверженность Segezha своей дивидендной политике (предусматривает ежегодные выплаты в размере от 3 млрд до 5,5 млрд рублей до 2023 года включительно, с 2024 по 2026 год - направление на дивиденды 75-100% скорректированного FCF) и отсутствие планов дополнительных выплат до конца года (по итогам 2021 г. компания уже произвела выплаты, существенно превышающие предусмотренные дивполитикой).

Segezha Group Елена Романова Карелия Красноярский край Евгений Дод Европа Китай
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