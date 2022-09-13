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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:59

"Агрокомплекс Ткачева" из-за аварии на гидроузле может снизить сбор риса на 29%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Хозяйства "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева", одного из крупнейших агрохолдингов РФ, приступили к уборке риса, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

"Рис планируется убрать с площади 20,8 тыс. га в трех хозяйствах: "Чебургольское", "Россия" и "Анастасиевское". Сокращение посевных площадей к уровню прошлого года на 30% связано с аварией на Федоровском гидроузле. Оставшиеся площади отвели под дополнительные посевы сои и подсолнечника", - сказал представитель агрохолдинга.

Вместе с тем, в агрохолдинге отмечают хорошую урожайность риса на засеянных площадях.

ЭкономикаВ ростовской ТПП заверили, что в РФ не будет дефицита риса из-за аварии на гидроузлеЧитать подробнее

"Предварительная урожайность составляет 70 центнеров с гектара, планируем собрать 140 тыс. тонн риса", - уточнили в компании.

Как сообщалось, в прошлом году валовой сбор агрокультуры составил 197 тыс. тонн, средняя урожайность - 69 ц/га. Посевные площади составили 30 тыс. га.

Федоровский гидроузел, расположенный на реке Кубань у хутора Прикубанский, был сооружен в 1967 году для накопления воды реки Кубань с последующим сбросом на рисовые чеки Абинского, Крымского, Калининского и Красноармейского районов.

В результате аварии в апреле 2022 года рухнула плотина и шлюзовые сооружения. Из-за аварии аграриям, зависимым от водоснабжения гидроузла, пришлось сокращать площади сева, а также продлевать сроки проведения посевных работ до июня. В итоге уборочная кампания в этом году также стартовала с опозданием.

Как сообщал "Интерфаксу" председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач, общая площадь рисовых чеков в Краснодарском крае в текущем году из-за аварии на гидроузле сократилась почти на четверть и составила 92 тыс. га. В результате сбор риса в России по итогам этого года может снизиться до 700 тыс. тонн.

Как отмечал Лобач, восстановить прежние площади в крае до 120 тыс. га в ближайшие годы не представляется возможным, для этого необходим новый гидроузел, строительство которого займет несколько лет.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, объединяет 29 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля (торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах). Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Агрокомплекс имени Ткачева
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