"Агрокомплекс Ткачева" из-за аварии на Федоровском гидроузле снизил сбор риса на 25%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Хозяйства "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева" в 2022 году собрали 148,8 тысячи тонн риса, площадь посевов была сокращена на 30% до 20,8 тысячи га из-за аварии на Федоровском гидроузле, однако урожай риса снизился только на 24,5%, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

Урожай риса собрали в трех хозяйствах: "Чебургольское", "Россия" и "Анастасиевское". Урожайность на засеянных площадях была высокой, 71,3 центнера с гектара, что выше прошлогоднего показателя на 3,3%.

В 2021 году валовой сбор агрокультуры с посевных площадей в 30 тысяч га был равен 197 тыс. тонн. Таким образом, в 2022 году урожай снизился на 24,5%.

Федоровский гидроузел построили на реке Кубань у хутора Прикубанский в 1967 году для накопления воды с последующим сбросом на рисовые чеки Абинского, Крымского, Калининского и Красноармейского районов. В апреле 2022 года на гидроузле обрушилась плотина и шлюзовые сооружения. Сельхозпредприятиям, зависимым от водоснабжения гидроузла, пришлось сокращать площади сева и продлевать сроки сева до июня. Уборка урожая также задержалась.

Реконструкцию гидроузла оценили в 7,4 млрд рублей.

Как говорил "Интерфаксу" председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач, общая площадь рисовых чеков в Краснодарском крае в 2022 году из-за этой аварии сократилась почти на четверть и составила 92 тысячи га. В результате валовой сбор риса на Кубани, по предварительным данным, составил порядка 650 тысяч тонн в бункерном весе (- 24% к 2021 году).

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Он объединяет 30 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля (торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах). Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.