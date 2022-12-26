Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

"Агрокомплекс Ткачева" из-за аварии на Федоровском гидроузле снизил сбор риса на 25%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Хозяйства "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева" в 2022 году собрали 148,8 тысячи тонн риса, площадь посевов была сокращена на 30% до 20,8 тысячи га из-за аварии на Федоровском гидроузле, однако урожай риса снизился только на 24,5%, сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге.

Урожай риса собрали в трех хозяйствах: "Чебургольское", "Россия" и "Анастасиевское". Урожайность на засеянных площадях была высокой, 71,3 центнера с гектара, что выше прошлогоднего показателя на 3,3%.

В 2021 году валовой сбор агрокультуры с посевных площадей в 30 тысяч га был равен 197 тыс. тонн. Таким образом, в 2022 году урожай снизился на 24,5%.

Федоровский гидроузел построили на реке Кубань у хутора Прикубанский в 1967 году для накопления воды с последующим сбросом на рисовые чеки Абинского, Крымского, Калининского и Красноармейского районов. В апреле 2022 года на гидроузле обрушилась плотина и шлюзовые сооружения. Сельхозпредприятиям, зависимым от водоснабжения гидроузла, пришлось сокращать площади сева и продлевать сроки сева до июня. Уборка урожая также задержалась.

Реконструкцию гидроузла оценили в 7,4 млрд рублей.

Как говорил "Интерфаксу" председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач, общая площадь рисовых чеков в Краснодарском крае в 2022 году из-за этой аварии сократилась почти на четверть и составила 92 тысячи га. В результате валовой сбор риса на Кубани, по предварительным данным, составил порядка 650 тысяч тонн в бункерном весе (- 24% к 2021 году).

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Он объединяет 30 сельхозпредприятий. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля (торговая сеть превышает 600 розничных магазинов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах). Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Агрокомплекс Ткачева Кубань Федоровский гидроузел Александр Ткачев Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

Европа в праздники перешла к нетто-закачке газа в ПХГ

В Турции заявили о вывозе из Украины более 15 млн т продукции по "зерновой сделке"

В США на фоне зимнего шторма зафиксирован рекордный за десять лет спад добычи газа

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Инвесторы за год вывели рекордные $26,3 млрд из британских фондов акций

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Совет Федерации поддержал закон об ужесточении ограничений при выдаче микрокредитов

Силуанов призвал регионы не просто ждать дотаций, а развивать экономику

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });