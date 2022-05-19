Кубань из-за аварии на гидроузле может снизить сбор риса и ограничить экспорт

В апреле на плотине Федоровского гидроузла разрушились несущие конструкции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краснодарский край, крупнейший рисосеющий регион России, из-за аварии на Федоровском гидроузле вынужденно продлил сроки проведения сева риса до 1 июня. Вместо ранее запланированных 119 тыс. га будет посеяно 85 тыс. га.

Вместе с тем, как считает председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач, этих площадей будет достаточно для обеспечения продовольственной безопасности по рисовой крупе в РФ. Но, возможно, придется "закрывать экспорт", не исключает он.

До конца сева – две недели

В нескольких рисосеющих районах Краснодарского края, не зависящих от водоснабжения Федоровского гидроузла, сев стартовал в оптимальные сроки и есть все предпосылки получить достойный урожай, сообщил Лобач "Интерфаксу".

"В Слявянском и Темрюкском районах сев начался своевременно, еще до начала мая. Там практически заканчивается посевная кампания, и план сева уже превышен почти на 1 тыс. га. Проводится залив рисовых чеков. Здесь все идет по плану. По данным на 17 мая посеяно 53,7 тыс. га, из них залито 43,9 тыс. га. Гарантированно всходы будут", - сказал он.

Однако в районах, зависящих от водоснабжения Федоровского гидроузла, посевные площади под агрокультурой, несмотря на то, что удалось подать воду в оросительные каналы в нужных горизонтах, будут существенно сокращены. "Сегодня на первый план выходит не проблема отсутствия воды, а технологические возможности залить посевы в столь сжатые сроки. Сроки проведения сева из-за аварии пришлось сдвинуть. Мы ушли от оптимальных сроков сева – с 1 по 10 мая, и теперь планируется завершить посевные работы до начала июня", - отметил глава союза.

"Что касается площадей, подвязанных к Федоровскому гидроузлу, то мы четко понимаем, что из запланированных к севу в этом году почти 63 тыс. га гарантированно будет посеяно 28,8 тыс. га. На этих площадях сев и залив чеков идет с 15 мая. Технология залива рисовых чеков – это не одномоментный процесс и занимает до трех суток, иначе волна смоет семена. В настоящий момент дело не в скорости сева, а в заливе. Мы сможем сеять и по 6 тысяч гектаров в сутки, но больше 2 тысяч га в день залить водой пока не можем", - пояснил эксперт.

Лобач добавил, что всего в условиях весны текущего года в целом по краю удастся посеять не менее 85 тыс. га риса. Вместе с тем работа по увеличению возможности подачи воды в систему продолжается, что позволяет надеяться на дополнительные 10 тыс. га. "Все ранее планируемые к севу 119 тыс. га сложно будет залить водой до 1 июня. А продление сроков сева позже 3 июня грозит пустозерностью метелки и переносом уборочных работ на ноябрь, а это потеря до 70% урожая", - сказал председатель НРС.

Дефицита не будет, но и экспорта, возможно, тоже

По прогнозам Национального рисового союза, потерь в валовом сборе агрокультуры на Кубани не избежать, но они не несут угрозу продовольственной безопасности страны.

"Посевные площади в 85 тыс. га, по нашим расчетам, позволят обеспечить продовольственную безопасность по рисовой крупе, но при этом придется закрывать экспорт", - сказал Лобач.

Экспорт рисовой крупы в крае составлял до 240 тыс. тонн в год.

"По оптимистичным прогнозам, Краснодарский край в этом году сможет получить урожайность в среднемноголетних значениях и собрать около 540 тыс. тонн риса-сырца в зачетном весе. Еще не менее 280 тыс. тонн соберут другие регионы. Это позволит получить не менее 510 тыс. тонн рисовой крупы. С учетом переходящих остатков в 180 тыс. тонн и того, что потребление риса в России составляет 540 тыс. тонн, можно быть уверенным, что дефицита рисовой крупы не предвидится. И это мы еще не учли 180-200 тыс. тонн среднегодового импорта длиннозерного риса, который в России пока не выращивается", - сказал Лобач.

Рисоводам компенсируют потери

В настоящее время рассматриваются три варианта компенсации агрокомпаниям, пострадавшим от этой ситуации. Вместе с тем размер возможного ущерба еще не подсчитан.

"Сразу после аварии предприятиям было рекомендовано засевать поля другими богарными сельхозкультурами. Уже более 30 тыс. га рисовых систем в зависимых от работы Федоровского гидроузла районах, засеяны подсолнечником и соей, частично кукурузой, и там получены хорошие всходы. Чтобы компенсировать потери, надо сначала понять, сколько аграрии на этих культурах заработают и насколько за счет этого удастся минимизировать потери хозяйств", - добавил Лобач.

На сегодняшний день в качестве компенсации потерь для хозяйств "привязанных" к Федоровскому гидроузлу снижен тариф за услуги по подаче воды на 12%. Другие варианты прорабатываются.

Авария на плотине

Как сообщалось, в апреле на плотине Федоровского гидроузла разрушились несущие конструкции. В начале мая глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев осмотрел ход строительства временной дамбы. Ее возведение было завершено 10 мая, однако спустя сутки на дамбе образовался проран в 56 метров.

По данным Национального рисового союза, проран сейчас достаточно плотно укреплен и дамба выдерживает сброс из Краснодарского водохранилища воды в объеме не менее 850 куб. метров в секунду. "Если будет сброс из Краснодарского водохранилища примерно в таком же объеме в течение всего посевного и заливного периода, то это обеспечит рисовые чеки водой. В случае, если будет уменьшаться сброс, то этот проран будет засыпаться, что позволит сохранять уровень воды в каналах. В сегодняшней ситуации это выход из положения, но надо как можно быстрее восстанавливать гидроузел. Министр дал команду, чтобы ему к 1 июня предоставили проектное решение", - отметил председатель союза.

В Минсельхозе РФ и администрации Краснодарского края ситуацию пока не комментируют. Крупнейшие производители риса в регионе на запросы агентства пока не ответили.

Краснодарский край планировал в этом году посеять рис на 120 тыс. га против 118,8 тыс. га в 2021 году. Хозяйства будут использовать 40 сортов семян преимущественно кубанской селекции.

В прошлом году край собрал 850 тыс. тонн риса, что на 1% больше, чем в 2020 году. Производство увеличилось, несмотря на то, что из-за непогоды в середине августа было затоплено 2,7 тыс. га рисовых чеков, пострадало 18 рисоводческих хозяйств.

Надежда на соседей

По словам Лобача, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на минувшей неделе провел совещание с регионами, на котором озвучил просьбу регионам увеличить площади сева агрокультуры, это касается и Дагестана, Чечни, Ростовской области, Приморья и других.

"Все стараются увеличить площади сева. Но там урожайность на четверть ниже нашей", - добавил глава НРС.

Крупным производителем риса на Северном Кавказе является Дагестан. В 2021 году площадь посевов риса в республике составила 27 тыс. га. Валовой сбор агрокультуры превысил 119 тыс. тонн против 111,6 тыс. тонн в 2020 году.

По рекомендации Минсельхоза РФ региону поставлена задача увеличить в этом году площади под рисом не менее чем на 2,5 тыс. га в этом году.

Такая необходимость возникла в связи с объективными причинами, в частности с угрозой снижения площадей под рисом в соседнем Краснодарском крае из-за выхода из строя крупного мелиоративного объекта. Минсельхозпрод республики проводит необходимую работу с ведущими рисоводами на предмет выявления резервов и ресурсов, а также определения проблемных моментов, которые нужно решить для выполнения этой задачи. Семена у хозяйств имеются, техника готова, подготовленные почвы имеются, сообщается на сайте правительства Дагестана.

Ростовская область в 2021 году произвела 91 тыс. тонн риса против 75,6 тыс. тонн годом ранее, Адыгея - 49,3 тыс. тонн против 50,5 тыс. тонн, Астраханская область - 33,4 тыс. тонн против 22,2 тыс. тонн, Калмыкия - 11,5 тыс. тонн против 9 тыс. тонн, Чеченская республика - 10 тыс. тонн против 11,4 тыс. тонн. На Дальнем Востоке одним из ведущих производителей риса является Приморский край - 16,6 тыс. тонн в 2021 году против 21,1 тыс. тонн в 2020 году.