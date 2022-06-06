В ростовской ТПП заверили, что в РФ не будет дефицита риса из-за аварии на гидроузле

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Дефицита рисовой крупы в РФ из-за аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае (основной производитель риса в РФ) не предвидится, сообщил "Интерфаксу" эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростовской области Юрий Корнюш.

Он пояснил, что, по оптимистичным прогнозам, Краснодарский край в этом году сможет получить урожайность в среднемноголетних значениях и собрать около 540 тыс. тонн риса-сырца в зачетном весе. Еще не менее 280 тыс. тонн соберут другие регионы. Это позволит получить не менее 510 тыс. тонн рисовой крупы.

"С учетом переходящих остатков в 180 тыс. тонн и того, что потребление риса в России составляет 540 тыс. тонн, можно быть уверенным, что дефицита рисовой крупы не предвидится. И еще мы импортируем 180-200 тыс. тонн длиннозернистого риса, который в России пока не выращивается", - сказал Корнюш.

Он подчеркнул, что по оценкам Российского зернового союза, из 120 тыс. га, которые на Кубани в 2022 году планировали засеять рисом, из-за аварии на гидроузле под угрозой оказались 67 тыс. га в Абинском, Калининском и Красноармейском районах. При этом в России площадь посевов риса в целом составляет около 200 тыс. га. Так что 67 тыс. га - практически треть от посадок по всей отрасли. Обычно в России собирают 1,1 млн тонн риса в среднем в год. При этом каждый год РФ экспортирует 100 тыс. тонн рисовой крупы, в том числе 20 тыс. тонн - в страны ЕАЭС.

"Из-за ситуации на Кубани Минсельхоз РФ поставил задачу по увеличению площадей посевов риса в Дагестане, Чечне и Ростовской области. Чтобы минимизировать потери в производстве риса принято решение максимально увеличить площадь его посевов в районах, не зависящих от Федоровского гидроузла", - сказал Корнюш.

Он добавил, что также кубанские законодатели приостановили действие нормативно-правовых актов, согласно которым доля риса в севообороте не должна превышать 62,5%. В форс-мажорных обстоятельствах 2022 года допускается занимать рисом 80% поливных земель.

"Посевные площади в 85 тыс. га, по расчетам, позволят обеспечить продовольственную безопасность по рисовой крупе в РФ. Так что экспорта зерна в этом году, скорее всего, не будет, но свои потребности мы закроем", - подчеркнул Корнюш, отметив, что рис в России с начала года подорожал на 27,6%.

Как сообщалось, Россия в этом году из-за аварии на Федоровском гидроузле, произошедшей в апреле 2022 года, может снизить сбор риса до 700 тыс. тонн.

Федоровский гидроузел, расположенный на реке Кубань у хутора Прикубанский, сооружен для накопления воды реки Кубань с последующим сбросом на рисовые чеки Абинского, Крымского, Калининского и Красноармейского районов. В результате аварии рухнула плотина и шлюзовые сооружения.

Строительство гидроузла началось в 1961 году и закончилось в 1967 году. Благодаря этому сооружению поддерживается водный режим для 130 тыс. га сельхозземель. Его пропускная способность - 1,4 тыс. куб. м воды в секунду.

РФ планирует с 1 июля по 31 декабря этого года запретить экспорт риса, чтобы не допустить роста цен на него.