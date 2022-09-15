Путин прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Саммит проходит в Самарканде с 15 по 16 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры 15 стран.
Саммит стартует с неформального ужина от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который состоится вечером в четверг.
На следующий день состоится заседание Совета глав государств-членов ШОС в узком и расширенном составах. Президент РФ планирует выступить на обоих мероприятиях.
Как ожидается, Путин также проведет ряд двусторонних встреч "на полях саммита".
В частности, он пообщается с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и председателем КНР Си Цзиньпином.
После встречи с китайским лидером состоится традиционная трехсторонняя встреча Россия-Китай-Монголия.
Затем состоятся переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
В планах Путина также переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Завершится программа Путина в Самарканде общением с представителями российских СМИ, в ходе которого он подведет итоги своей двухдневной работы.