Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Путин прибыл в Узбекистан для участия в саммите ШОС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Саммит проходит в Самарканде с 15 по 16 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры 15 стран.

Саммит стартует с неформального ужина от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который состоится вечером в четверг.

На следующий день состоится заседание Совета глав государств-членов ШОС в узком и расширенном составах. Президент РФ планирует выступить на обоих мероприятиях.

Как ожидается, Путин также проведет ряд двусторонних встреч "на полях саммита".

В частности, он пообщается с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и председателем КНР Си Цзиньпином.

После встречи с китайским лидером состоится традиционная трехсторонняя встреча Россия-Китай-Монголия.

Затем состоятся переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В планах Путина также переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Завершится программа Путина в Самарканде общением с представителями российских СМИ, в ходе которого он подведет итоги своей двухдневной работы.

ШОС Узбекистан Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минобороны Армении сообщили, что ночь на границе с Азербайджаном прошла без инцидентов

Что случилось этой ночью: четверг 15 сентября

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США из-за возможной забастовки

В Совбезе Армении заявили, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии

В Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой II

В Лондоне выстроились многокилометровые очереди желающих проститься с Елизаветой II

Россия выступила против видеовыступления Зеленского на прениях в ГА ООН

Дипломатическое противостояние

Небензя заявил, что США не выдали визы большей части делегации РФ на сессию ГА ООН

Небензя заявил, что США не выдали визы большей части делегации РФ на сессию ГА ООН

Ереван отметил затишье на армяно-азербайджанской границе

Шольц не заметил перемен в позиции Путина по Украине в последней беседе

Что произошло за день: среда, 14 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });