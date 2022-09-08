Иностранцы не спешат обращаться за рублевыми выплатами по евробондам РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы на фоне многочисленных санкционных ограничений не спешат обращаться за причитающимися им рублевыми выплатами по суверенным еврооблигациям РФ, Минфин надеется, что со временем эта ситуация изменится, сообщил замминистра финансов Тимур Максимов.

"Проблема сейчас в том, что вот этим санкционным режимом иностранцам по факту запрещено приходить за этими деньгами, им запретили получать от нас деньги, и это проблема. Хотя формально эти ограничения распространяются только на долларовые выплаты, а мы предлагаем рублевые выплаты, но, тем не менее, они пока все равно не приходят за этими деньгами", - сказал Максимов на Московском финансовом форуме.

"Мы надеемся, что рано или поздно этот механизм заработает. Мы сейчас подготовили отдельное разъяснение о порядке работы этого механизма, о том, куда надо обращаться, какой пакет документов собирать, чтобы подтверждать свои права на эти выплаты. Это всё мы сейчас разослали иностранным контрагентам, чтобы они могли доводить эту информацию до инвесторов. Мы дополнительный комфорт инвесторам даем в том, что если они с кем-то не хотят работать по каким-то причинам (сейчас санкционный режим очень пестрый), мы создали широкую линейку форматов, как это можно сделать, через кого обратиться за выплатой, как подать эти документы", - отметил замминистра.

Иностранный инвестор имеет возможность по своему усмотрению, исходя из своего законодательства и ограничений, выбрать контрагента, через которого он будет совершать эти действия в РФ или за границей, подчеркнул он.

"Мы ждем, что рано или поздно они начнут обращаться, пока есть такой, очень осторожный интерес. Больше вопросы задают, спрашивают, как это все работает, но, я думаю, что рано или поздно они начнут обращаться за деньгами", - сказал замминистра финансов.

Новый порядок обслуживания внешнего долга РФ

Президентским указом от 22 июня был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. В конце июня Минфин перечислил Национальному расчетному депозитарию (НРД) рубли для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы. Иностранный держатель евробондов сможет конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. Одновременно с пакетом документов предоставляется письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа, говорилось в сообщении Минфина, разъясняющем новый порядок выплат.