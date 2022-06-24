Посол РФ в Китае заявил о невозможности полного отказа от доллара

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай продолжат наращивать долю расчетов в национальных валютах, однако полный отказ от доллара невозможен, заявил в пятницу посол РФ в КНР Андрей Денисов.

"Отказаться от доллара в принципе в полной мере невозможно, да никто такой цели и не ставит, потому что доллар, в сущности, это инструмент, это расчетная валюта, это средство международных расчетов и международных платежей. Другое дело, что с его использованием, как показывает практика последних лет или даже месяцев, связаны определенные и весьма внушительные риски и для нас, и для наших китайских партнеров, и не только для них", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Денисов продолжил: "В настоящее время доля национальных валют в расчетах по товарообороту между Россией и Китаем составляет где-то от 20% до 25%, и она растет. Причем увеличение товарооборота не сопровождается снижением доли. Это говорит о том, что ее количественные показатели тоже увеличиваются. Поэтому будем наращивать". "Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах, а вот старые, где записано, что валюта расчета доллар США, или например как по природному газу, евро, они пока сохраняют силу", - отметил он.

"Но тенденция эта сохранится и будет постепенно набирать обороты. Но повторяю, никто не ставит задачу сделать это быстро, себе во вред. Это все должно происходить естественным путем, под воздействием вполне конкретных рыночных факторов", - сказал российский посол.