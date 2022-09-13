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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Eni повысила прогноз цены на нефть до $105 за баррель в 2022 году

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Руководство Eni повысило прогноз базовой цены Brent в 2022 году с $80 до $105 за баррель и ухудшило прогноз по собственной добыче нефти и газа по итогам года.

В первой половине 2022 года добыча нефти и газа Eni в среднем составляла 1,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании.

Снижение произошло из-за незапланированных событий, таких как форс-мажорные обстоятельства на экспортном трубопроводе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), повлиявшие на объемы добычи в Казахстане, остановка заводов в Ливии из-за возобновления внутренних столкновений, а также роста саботажа и краж нефти в Нигерии.

Производство нефти составило 760 тысяч б/с, что на 5% меньше по сравнению с первой половиной 2021 года. Сокращение добычи в Казахстане, Нигерии и Ливии было частично компенсировано ростом в Анголе, Алжире и Италии, а также постепенным ослаблением квот на добычу ОПЕК+.

По обновленным планам, добыча углеводородов компанией по итогам года ожидается на уровне 1,67 млн бнэ/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,7 млн бнэ/с.

Eni КТК Италия Нигерия Ливия ОПЕК
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