Дефицит бюджета США в августе вырос на 29%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в августе увеличился на 28,7% и составил $219,596 млрд по сравнению со $170,635 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы выросли на 13,2% и достигли $303,726 млрд против $268,378 млрд годом ранее. Поступления от налогов на физлиц повысились на 11%.

Расходы подскочили на 19,2% - до $523,323 млрд с $439,013 млрд.

Между тем за одиннадцать месяцев 2022 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, дефицит бюджета США упал почти втрое (на 65%) - до $945,715 млрд по сравнению с $2,711 трлн за аналогичный период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода повысился на 22,9%, составив $4,408 трлн.

Расходы сократились на 15% - до $5,354 трлн. Это обусловлено в первую очередь окончанием действия масштабных программ стимулирования бизнеса и населения, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Процентные выплаты по госдолгу составили в августе $88 млрд по сравнению с $58 млрд за тот же месяц годом ранее. С начала фингода их объем увеличился на 29% - до $678 млрд. Ожидается, что данный показатель продолжит повышаться на фоне быстрого подъема процентных ставок Федеральной резервной системой, отмечает MarketWatch.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) ожидает, что в текущем фингоду дефицит бюджета страны может оказаться ниже $1 трлн. Однако существенным фактором неопределенности остается инициатива президента США Джо Байдена, направленная на снижение долговой нагрузки американцев, бравших кредиты на образование. Время и объемы возможных списаний студенческих кредитов пока не определены, что затрудняет прогнозы.

По итогам 2021 фингода дефицит госбюджета США сократился на 11,4% и составил $2,776 трлн (12,4% ВВП). Годом ранее был зафиксирован рекордный дефицит в $3,1 трлн.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в стране в 2001 году.