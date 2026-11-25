Хуанг принес извинения сотрудникам Nvidia после восстановления в должности CEO

Дженсен Хуанг Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Дженсен Хуанг принес извинения сотрудникам Nvidia Corp., выступив на общем собрании коллектива спустя день после его восстановления в должностях главного исполнительного директора, президента и члена совета директоров компании.

Он сообщил, что проходит ежедневную терапию, чтобы скорректировать свое поведение, ставшее причиной его краткосрочного отстранения от руководства компанией.

Хуанг также поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за оперативное предоставление Nvidia доступа к разведывательным данным, которые, по его словам, позволили совету директоров прийти к заключению, что риски для госбезопасности, связанные с его возвращением на пост главы компании, невелики, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Nvidia восстановила Хуанга в его должностях 23 ноября, спустя 11 дней после его ухода в отставку на фоне скандала, вызванного разоблачением внебрачных связей топ-менеджера, в том числе, отношений с предпринимательницей китайского происхождения Элис Хуанг, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу КНР.

Трамп выступал за возвращение Хуанга в компанию, утверждая, что лишь он способен должным образом руководить Nvidia.

В понедельник сотрудники компании приветствовали Хуанга, выстроившись на лестницах и балконах офиса, пишет WSJ.

В ходе встречи с коллективом он выразил благодарность за предоставленный ему второй шанс в Nvidia, отмечают источники. Хуанг также заявил, что приложит все усилия, чтобы получить "второй шанс в отношениях с семьей". Он женат уже более 40 лет, и его дети работают в Nvidia.

Хуанг признал, что нарушил кодекс поведения Nvidia и сообщил о внедрении процедуры, в рамках которой его непосредственные подчиненные будут направлять совету директоров свои оценки его поведения.

Акции Nvidia подорожали на 31,5% в день восстановления Хуанга на посту главы компании и подешевели на 5,9% во вторник.