Минфин поддержал введение платы для банков за доступ к данным из базы паспортов МВД

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минфин считает оправданным введение для банков платы за доступ к данным из базы МВД для проверки паспортов, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы считаем, что всё-таки услуги тоже, даже государственные, для банков должны быть платными. Понятно, что вопрос платы всегда дискутируется. Ценообразование всегда должно быть прозрачным, понятным, предсказуемо для бизнеса. Но тем не менее, государство тратит на эти системы, которые очень полезны для финансовых институтов, огромные вложения. Поэтому, на наш взгляд, это справедливо, чтобы определенная плата за это все-таки была", - сказал Чебесков журналистам в Госдуме.

"Это также мотивирует финансовые организации рационально использовать эти данные. Потому что когда что-то бесплатно, то начинается в какой-то степени использование этого ресурса в максимальных целях. Когда есть определённая плата, то тогда более рациональное использование начинается", - добавил он.

Какой именно размер тарифа будет установлен для банков, замминистра финансов не прокомментировал.

Банкам нужен доступ к информации из базы МВД для проверки паспортов, поскольку такая мера необходима для соблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, №115-ФЗ). Сейчас эта информация предоставляется бесплатно.

МВД в марте опубликовало проект постановления правительства РФ, согласно которому информация из полицейской базы данных для банков и операторов связи будет предоставляться за плату в размере 50 рублей за каждый завершенный сеанс обмена информацией. По оценкам министерства, это принесет около 119 млрд руб. дохода в бюджет за год. Эти средства планируется направить на финансовое обеспечение деятельности органов внутренних дел.

Росфинмониторинг в апреле заявил, что считает введение платы со стороны МВД необоснованным. Служба направила в министерство письмо с просьбой не распространять это требование на кредитные организации. ЦБ тогда же заявил, что нововведение может быть негативно воспринято экспертами ФАТФ (FATF, Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), поскольку снижает эффективность системы ПОД/ФТ и может восприняться как барьер к получению достоверной информации.

Глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России в мае заявлял, что, по мнению банка, информация, которая необходима для выполнения требований законодательства, должна предоставляться бесплатно. Тогда же позицию Костина поддержал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Банкиры в том числе отмечали необходимость обсуждения размера тарифов, которые планируется ввести. "Мы понимаем, что сервера, ресурсы и айтишники денег стоят. Ну провели бы диалог, сказали тарификацию, какую-то норму заложили нормальную...", - говорил Верхошинский.

Тарифы МВД в 5 раз превышают стоимость аналогичных запросов через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, в т.ч. авторизует пользователей Госуслуг), отмечал Озон банк в своем письме главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, с которым ранее ознакомился "Интерфакс".