Центробанк запланировал реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 г.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банк России планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 году, намерен подключить небанковских финансовых посредников, финансовые платформы и биржевую инфраструктуру, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики, опубликованном Банком России в пятницу.

В 2024 году планируется начать поэтапное подключение к платформе цифрового рубля всех кредитных организаций, а также увеличить количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов.

Платежи с использованием цифровых рублей как в пользу государства, так и от государства в пользу физических лиц и предприятий (С2G, B2G, G2C, G2B) станут доступными по мере готовности Федерального казначейства, отмечает ЦБ.

Прототип платформы цифрового рубля был создан в декабре 2021 года. Пилотирование операций началось в феврале 2022 года, в пилотную группу вошли 12 банков.

Ранее сообщалось, что тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов. В рамках первого этапа в 2022 году планируется подключить к платформе кредитные организации, запустить C2C-переводы (между физлицами). На втором этапе предполагается подключить к платформе Федеральное казначейство, запустить смарт-контракты и операции С2B, B2C (между физлицами и юрлицами), B2B (юрлицами), C2G, G2C, G2B, B2G (между гражданами, юрлицами и государством). Начать тестирование цифрового рубля в реальных операциях и на клиентах банков планируется уже в апреле 2023 года. Также с апреля 2023 года ЦБ хочет попробовать использовать в пилоте цифрового рубля смарт-контракты.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей – цифровой.