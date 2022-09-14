"КАМАЗ" отметил убыточность экспорта автомобилей из РФ при нынешнем курсе рубля

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт автомобилей из РФ при нынешнем валютном курсе убыточен для "КАМАЗа". Об этом заявил журналистам гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного газового форума-2022.

"Экспорт при сегодняшнем курсе сильно убыточный. Мы нашу экспортную компанию поставили в условия, когда они обязаны сократить объем продаж на экспорт, чтобы не допускать сложное финансовое положение компании", - сказал Когогин журналистам.

Вместе с тем, по его словам, "КАМАЗ" определил квоты поставок на каждый базовый рынок присутствия. "Будем продавать по ценам, которые являются для нас коммерчески невыгодными", - отметил Когогин.

Основными экспортными рынками "КАМАЗа" последние годы являлись Казахстан, Узбекистан и Вьетнам. В прошлом году компания экспортировала в общей сложности около 6 тыс. автомобилей. На рынке РФ было продано около 39 тыс. машин.

В середине июня Когогин говорил журналистам, что "КАМАЗ", несмотря на ожидаемое снижение выручки в 2022 г. из-за падения продаж наиболее маржинальных современных моделей (К5), сохраняет намерение реализовать за этот год в РФ 39 тыс. грузовиков. Экспорт, по его оценке на тот момент, по году может быть на уровне 4-5 тыс. машин.

Общаясь с журналистами на газовом форуме в Петербурге, Когогин подтвердил намерение "КАМАЗа" сохранить объем производства компании в 2022 г. на уровне бизнес-плана начала года. При этом ранее компания сообщала о росте выпуска автомобилей по итогам 8 месяцев на 5,8%, до 28,6 тыс. шт.

"Мы идем с небольшим плюсом к уровню прошлого года. Какие-либо прогнозы делать сейчас сложно. Работа в сегодняшних условиях разрыва цепочек поставок – это каждый день как фронт, только без выстрелов. И очевидно, что наши намерения по бизнес-плану – сделать те 45 тысяч (машкомплектов - ИФ), что мы планировали. Задача непростая, очень непростая", - сказал Когогин.

После начала военной операции на территории Украины "КАМАЗ" оказался под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В санкционные списки Австралии, Канады и Великобритании попал и Когогин. Под санкциями Великобритании и США находится основной акционер "КАМАЗа" - госкорпорация "Ростех" (47,1%).