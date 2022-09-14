Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

"КАМАЗ" отметил убыточность экспорта автомобилей из РФ при нынешнем курсе рубля

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экспорт автомобилей из РФ при нынешнем валютном курсе убыточен для "КАМАЗа". Об этом заявил журналистам гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин в кулуарах Петербургского международного газового форума-2022.

"Экспорт при сегодняшнем курсе сильно убыточный. Мы нашу экспортную компанию поставили в условия, когда они обязаны сократить объем продаж на экспорт, чтобы не допускать сложное финансовое положение компании", - сказал Когогин журналистам.

ЭкономикаПолугодовая чистая прибыль "КАМАЗа" по РСБУ снизилась на 4,7%Читать подробнее

Вместе с тем, по его словам, "КАМАЗ" определил квоты поставок на каждый базовый рынок присутствия. "Будем продавать по ценам, которые являются для нас коммерчески невыгодными", - отметил Когогин.

Основными экспортными рынками "КАМАЗа" последние годы являлись Казахстан, Узбекистан и Вьетнам. В прошлом году компания экспортировала в общей сложности около 6 тыс. автомобилей. На рынке РФ было продано около 39 тыс. машин.

В середине июня Когогин говорил журналистам, что "КАМАЗ", несмотря на ожидаемое снижение выручки в 2022 г. из-за падения продаж наиболее маржинальных современных моделей (К5), сохраняет намерение реализовать за этот год в РФ 39 тыс. грузовиков. Экспорт, по его оценке на тот момент, по году может быть на уровне 4-5 тыс. машин.

Общаясь с журналистами на газовом форуме в Петербурге, Когогин подтвердил намерение "КАМАЗа" сохранить объем производства компании в 2022 г. на уровне бизнес-плана начала года. При этом ранее компания сообщала о росте выпуска автомобилей по итогам 8 месяцев на 5,8%, до 28,6 тыс. шт.

"Мы идем с небольшим плюсом к уровню прошлого года. Какие-либо прогнозы делать сейчас сложно. Работа в сегодняшних условиях разрыва цепочек поставок – это каждый день как фронт, только без выстрелов. И очевидно, что наши намерения по бизнес-плану – сделать те 45 тысяч (машкомплектов - ИФ), что мы планировали. Задача непростая, очень непростая", - сказал Когогин.

После начала военной операции на территории Украины "КАМАЗ" оказался под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В санкционные списки Австралии, Канады и Великобритании попал и Когогин. Под санкциями Великобритании и США находится основной акционер "КАМАЗа" - госкорпорация "Ростех" (47,1%).

КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ъ" сообщил о предложении выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ

Дефицит бюджета США в августе вырос на 29%

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

"Газпром" продолжает освоение шельфа Сахалина, несмотря на отказы западных подрядчиков

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });