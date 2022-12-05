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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" планирует в 2023 году увеличить продажи в России до 50 тысяч автомобилей и нарастить долю на рынке, сообщил через пресс-службу гендиректор компании Сергей Когогин.

Компания традиционно поставляет на российский рынок 85-90% объема выпускаемой продукции.

Летом Когогин говорил журналистам, что в 2022 году компания, несмотря на ожидаемое снижение выручки из-за падения продаж наиболее маржинальных современных моделей (К5), сохраняет намерение реализовать в стране 39 тысяч грузовиков. Экспорт, по его оценке на июнь, компания планировала на уровне 4-5 тысяч машин.

КАМАЗ Сергей Когогин
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