"КАМАЗ" намерен нарастить продажи в России в 2023 году до 50 тысяч машин

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" планирует в 2023 году увеличить продажи в России до 50 тысяч автомобилей и нарастить долю на рынке, сообщил через пресс-службу гендиректор компании Сергей Когогин.

Компания традиционно поставляет на российский рынок 85-90% объема выпускаемой продукции.

Летом Когогин говорил журналистам, что в 2022 году компания, несмотря на ожидаемое снижение выручки из-за падения продаж наиболее маржинальных современных моделей (К5), сохраняет намерение реализовать в стране 39 тысяч грузовиков. Экспорт, по его оценке на июнь, компания планировала на уровне 4-5 тысяч машин.