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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Правительство РФ обсудит субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг планирует обсудить выделение субсидий Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлот) на возмещение судоходным компаниям расходов по морской доставке грузов в/из Калининградской области.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства, сообщили в пресс-службе кабинета министров, в каком количестве - не уточняется.

Росморресфлот согласовал с ведомствами субсидирование судоходным компаниям тарифов морской доставки грузов в Калининградскую область, сообщал ранее глава агентства Захарий Джиоев, не раскрывая объем субсидий.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявлял, что правительство России будет субсидировать тарифы морской доставки грузов в Калининградскую область из портов на основной территории страны. По его словам, правительство РФ готовит документ о субсидировании калининградских морских грузоперевозок. Стоимость перевозок по морю должна будет составлять столько же, как и по железной дороге.

В настоящее время перевозка грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка - Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также судно типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор". На маршруте Бронка - Калининград грузы перевозят сухогруз "Холмогоры" и СТК-1004. Ожидается, что в конце сентября на паромную линию Усть-Луга - Балтийск выйдет новый паром "Генерал Черняховский".

Правительство РФ Калининградская область
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