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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Калининградский губернатор счел избыточным таможенный контроль морских транзитных грузов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Грузы, которые перевозят из России в Калининградскую область морем, российская таможня подвергает в портах избыточному контролю, заявил на заседании регионального правительства губернатор Антон Алиханов.

"У нас поступают жалобы от некоторых предпринимателей, так сказать, не публично, на действия таможни в Усть-Луге и Петербурге, когда у нас везутся товары из России в Россию. Я понимаю, что для некоторых таможенников в питерских портах это удивительно. Но причем тут таможня при перевозке морем из Петербурга в Калининградскую область? Я не очень понимаю", - сказал он.

Удивляет его и требование взвесить российскую продукцию, например, рыбу.

"Зачем ее взвешивать? Это российская продукция. Какой ущерб может быть для госбюджета от того, что там не тонна, а тонна сто. Ни с тонны, ни с тонны ста не платятся таможенные пошлины. Тем более, что вся эта рыба уже заведена в систему "Меркурий". Словом, там есть совершенно бредовые практики", - отметил губернатор.

Когда он обсуждает эти проблемы с руководителем региональной таможни Сергеем Абросимовым, то "все понятно" и таможенник "готов идти навстречу".

"Но я так понимаю, там какие-то течения есть еще. На разных постах разные подходы, по-разному читают. Мы же, в конце концов, не сборище толмачей с разными подходами к одному и тому же тексту? Невозможно же так действовать. Тем более, что когда задаешь вопрос, а что для таможни изменится, если будет небольшой перевес? Ничего. Так зачем вы тогда нас трогаете? Чего вы предпринимателей мучаете? Давайте разбираться", - сказал Алиханов.

Он подчеркнул, что регион сегодня и так находится в непростой ситуации. Области нужная помощь, а не постановка "дополнительных препон административного толка".

Алиханов поручил правительству подготовить совещание, на котором на конкретных примерах можно будет понять, какие изменения нужно внести в законодательство, чтобы снять эти административные барьеры в работе таможенных органов.

Морские перевозки транзитных грузов в Калининград из Петербурга и Усть-Луги активизировались после того, как Литва, в связи с санкциями Евросоюза, ограничила грузовой железнодорожный транзит в российский эксклав, введя квоты на подсанкционные товары. Транзит подсанкционных грузов автотранспортом полностью запрещен.

Антон Алиханов Калининградская область Ленинградская область ФТС Сергей Абросимов
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