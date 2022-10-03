Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Росморречфлот начнет принимать заявки на субсидии перевозок грузов в Калининград

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Росморречфлот уже на этой неделе начнет отбор судоходных компаний для выделения субсидий на расходы по морской доставке грузов в и из Калининградской области, сообщил глава агентства Захарий Джиоев.

По его словам, информация об отборе и документы будут размещены на сайте агентства.

На субсидирование тарифов морской доставки грузов в/из Калининградской области из федерального бюджета в 2022 году будет выделено свыше 1,3 млрд рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, распорядителем субсидий будет Росморречфлот. Предполагается, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тысяч тонн грузов.

Росморречфлот Захарий Джиоев Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Законопроекты о вхождении в состав России новых регионов одобрены комитетом Госдумы

Военная операция на Украине

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО

Песков заявил, что Кадыров вправе давать оценки ходу СВО
Военная операция на Украине

Военком Хабаровского края Лайко переведен в Магаданскую область

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото

Матвиенко предложила диверсифициовать вложения и инвестировать в золото
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS
Военная операция на Украине

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });