Росморречфлот начнет принимать заявки на субсидии перевозок грузов в Калининград

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Росморречфлот уже на этой неделе начнет отбор судоходных компаний для выделения субсидий на расходы по морской доставке грузов в и из Калининградской области, сообщил глава агентства Захарий Джиоев.

По его словам, информация об отборе и документы будут размещены на сайте агентства.

На субсидирование тарифов морской доставки грузов в/из Калининградской области из федерального бюджета в 2022 году будет выделено свыше 1,3 млрд рублей. Средства будут выделены из резервного фонда правительства, распорядителем субсидий будет Росморречфлот. Предполагается, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тысяч тонн грузов.