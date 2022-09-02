Глава Shell может уйти в отставку в 2023 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден может уйти в отставку уже в следующем году после девяти лет пребывания на посту руководителя британской нефтегазовой компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В число кандидатов на место 64-летнего ван Бердена входят глава интегрированного газового и ВИЭ бизнеса Ваэль Саван, которому сейчас 48 лет. Он начал работу в Shell в 1997 году и постепенно брал на себя все более широкий круг обязанностей, в итоге возглавив подразделение по добыче природного газа, которое в последнее время обеспечивает рекордную прибыль компании.

О планах смены главы Shell ранее писали и другие американские СМИ, которым источники сообщили о процессе отбора советом директоров компании претендентов на этот пост.

Среди кандидатов называются также глобальный финансовый директор Шинейд Горман, которая работает в компании с 1999 года, и руководитель downstream-сегмента Уиберт Виджевено, присоединившийся к Shell в 1995 году. Кроме того, в список входит директор по добыче Зои Юйнович, которая пришла в компанию из горнодобывающей отрасли в 2014 году.

Саван и другие топ-менеджеры Shell, а также пресс-служба не стали комментировать WSJ данную информацию.

Неясно, насколько совет директоров близок к принятию окончательного решения. По словам одного из источников, руководители компании описывают процесс поиска как ускорившийся в последние несколько месяцев.