Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Глава Shell может уйти в отставку в 2023 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден может уйти в отставку уже в следующем году после девяти лет пребывания на посту руководителя британской нефтегазовой компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В число кандидатов на место 64-летнего ван Бердена входят глава интегрированного газового и ВИЭ бизнеса Ваэль Саван, которому сейчас 48 лет. Он начал работу в Shell в 1997 году и постепенно брал на себя все более широкий круг обязанностей, в итоге возглавив подразделение по добыче природного газа, которое в последнее время обеспечивает рекордную прибыль компании.

О планах смены главы Shell ранее писали и другие американские СМИ, которым источники сообщили о процессе отбора советом директоров компании претендентов на этот пост.

Среди кандидатов называются также глобальный финансовый директор Шинейд Горман, которая работает в компании с 1999 года, и руководитель downstream-сегмента Уиберт Виджевено, присоединившийся к Shell в 1995 году. Кроме того, в список входит директор по добыче Зои Юйнович, которая пришла в компанию из горнодобывающей отрасли в 2014 году.

Саван и другие топ-менеджеры Shell, а также пресс-служба не стали комментировать WSJ данную информацию.

Неясно, насколько совет директоров близок к принятию окончательного решения. По словам одного из источников, руководители компании описывают процесс поиска как ускорившийся в последние несколько месяцев.

Shell
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк продал швейцарскую "дочку"

"Газпром" заявил о полной остановке "Северного потока"

"Газпром" заявил о полной остановке "Северного потока"

Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"

Финский производитель упаковки Huhtamaki продал бизнес в РФ владельцу "Вкусно - и точка"

Татарстан возглавил рейтинг-2021 по развитию рынка газомоторного топлива

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Производитель "Ессентуков" нашел альтернативу европейским расходникам

Производитель "Ессентуков" нашел альтернативу европейским расходникам

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

G7 установит потолок цен на сырую нефть из России с 5 декабря

Electrolux уйдет с российского рынка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });