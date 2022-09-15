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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Кредитор IRC может получить 16,7% в компании по итогам допэмиссии на $19 млн

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Производитель желруды IRC планирует увеличить уставный капитал на 20%, выпустив акции в пользу структур предпринимательницы Марины Колесниковой, сообщила компания.

В результате Колесникова может стать бенефициаром 16,7% IRC. Тогда доля крупнейшего акционера компании - основателя "Геотека" Николая Левицкого - размоется с 29,9% до 24,9%.

Цена размещения - 0,10641 гонконгского доллара за акцию - предполагает дисконт почти 20% к последней цене закрытия торгов и 16,5% - к средней за предыдущие 5 дней. В общей сложности IRC привлечет 151 млн гонконгских долларов (около $19,4 млн).

Колесникова - основной кредитор IRC. В феврале Газпромбанк передал ее фирме "МИК Инвест" права требования по обязательствам IRC на $113 млн, а также по залогу пакета Левицкого. Сейчас при объеме денежных средств на счетах около $56 млн IRC должна структурам Колесниковой $102,9 млн. Средства от размещения допэмиссии IRC планирует направить на досрочные погашения по этому кредиту: всей суммы основного долга, подлежащей выплате в IV квартале 2022 года, и частично - квартальных выплат 2023-2025 годов.

С учетом сложной внешней конъюнктуры, которая продолжает ухудшаться в III квартале, и затруднений на рынке, таких как снижение цен на желруду, укрепление рубля, повышение уровня инфляции и рост процентных ставок, компании нужны денежные средства, объясняет IRC. Допэмиссия позволит привлечь средства для частичного погашения кредитов и укрепить финансовое положение компании, не увеличивая долговую нагрузку.

Совет директоров, включая независимых членов, считает условия сделки разумными и соответствующими интересам компании.

Одобрения акционеров для сделки не требуется, поскольку по решению общего собрания совет директоров имеет право самостоятельно инициировать допэмиссию до 20%. Потребуется лишь решение биржи о допуске акций допэмиссии к торгам.

IRC - крупнейший производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%.

IRC Марина Колесникова Газпромбанк Геотек Николай Левицкий ЕАО
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