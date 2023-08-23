Железорудная IRC ожидает по итогам полугодия убыток с учетом обесценения активов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Железорудная компания IRC ожидает, что ее убыток, приходящийся на основных акционеров, с учетом резерва под обесценение активов Кимкано-Сутарского ГОКа составит в I полугодии $65 - 70 млн (годом ранее убыток был на уровне $77,9 млн).

Прибыль без учета обесценения активов по итогам шести месяцев, завершившихся 30 июня, составит порядка $5-10 млн ($35,1 млн годом ранее), говорится в сообщении компании.

Это предварительные оценки, отмечает компания. Ухудшение финансовых показателей IRC объясняет значительным снижением цен на железную руду.

Так, средняя спотовая цена на концентрат с 65%-м содержанием железа в первом полугодии упала на 20%, до $132/тонна. Резерв под обесценение активов Кимкано-Сутарского ГОКа при этом может составить $75 млн - это неденежная статья, которая не окажет прямого влияния на денежные потоки группы, говорится в сообщении.

Компания планирует опубликовать финансовые результаты за январь-июнь 2023 года 30 августа.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной ее актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%. Крупнейшим акционером IRC с долей 24,9% является основатель "Геотека" Николай Левицкий, структуры Марины Колесниковой владеют 16,7%.