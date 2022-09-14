В "Газпроме" отметили разорение многих иностранных подрядчиков из-за санкций

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Западные санкции больно ударили по многим иностранным поставщикам российского ТЭК, заявил на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ) 2022 зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

"Многие компании, которые поставляли в "Газпром" - для них "Газпром" был монорынком, на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним. У них нет на сегодняшний день таких партнёров как "Газпром" и другие наши компании. Мы с вами работаем, развиваемся, живём. У нас есть абсолютная уверенность с точки зрения реализации своих проектов", - сказал Маркелов.

"Надеюсь, что компании вернутся. Я только не знаю, в каком состоянии они будут", - добавил он.

Маркелов напомнил, что "Газпром" много десятилетий знаком с западными технологическими санкциями. В 1974 году США запретили поставку в СССР газоперекачивающих агрегатов, и Советский Союз наладил их производство. Далее советская промышленность наладила производство труб большого диаметра, освоила технологии строительства магистральных газопроводов. В 2014 году под запрет попала покупка систем подводной добычи. "Нас вынудили искать решение. Мы его сделали. Мы теперь не нуждаемся в американских системах подводной добычи", - заявил Маркелов.

Он напомнил историю с компанией Caterpillar: у нее в 1980-годы был большой контракт - на $1,5 млрд на строительство газопроводов "Уренгой-Помары-Ужгород".

"По требованию администрации США они были вынуждены уйти, на их место пришли японские компании Komatsu, Hitachi. И потом сложнее уже было Caterpillar войти назад, и ту значительную долю рынка, которая могла бы быть, они не заняли. Другим компаниям - то же самое, когда они вернутся, надо будет доказывать, что у них оборудование лучше", - сказал Маркелов.