Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Программу газификации РФ планируют расширить из-за высокого спроса

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Программа газификации регионов России будет скорректирована в сторону увеличения из-за высокого спроса, сообщил генеральный директор ООО "Газпром газификация" (единый оператор газификации) Сергей Густов журналистам во вторник.

"По программе газификации принято решение о корректировке в сторону увеличения. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022 - ИФ) семь субъектов РФ заявили о дополнительных программах по газификации (. . .) Сейчас мы актуализируем данные от всех других субъектов РФ, и программа газификации 2021-2025 годов, которая и так уже стоит 526 млрд рублей, увеличивается за счет дополнительных соглашений", - сказал Густов.

По его словам, на сколько будет расширена программа зависит непосредственно от числа заявок от регионов.

"Газпром" в 2020 году начал подписание с субъектами РФ дополнений к программам газификации на 2021-2025 годы. Единому оператору газификации поручено к 2030 году в целом завершить технически возможную сетевую газификацию страны, доведя ее уровень до 83% с 71,1% на начало текущего года. При этом на новом этапе оператор обеспечит доведение газа не только до поселений, но и до границ домовладений граждан.

ООО "Газпром газификация" является единым оператором газификации на территории 72 регионов РФ и федеральной территории "Сириус". Компания отвечает за строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций (ГРС), межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей до границ земельных участков. Это позволяет синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

Газпром газификация Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Найдено тело второго пропавшего горняка в кузбасской шахте "Распадская-Коксовая"

Ответственность санируемых банков по долгам "дочек" предложили переложить на экс-бенефициаров

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о превышении показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах РФ

Источник сообщил о гибели одного из пропавших горняков в шахте "Распадская-Коксовая"

Алексей Кудрин уволился из СПбГУ

Алексей Кудрин уволился из СПбГУ

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

Почти всех горняков вывели из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе после обрушения

Дума приняла в I чтении законопроект о спецмерах для проведения силовых операций за рубежом

Источник сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });