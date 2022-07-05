Программу газификации РФ планируют расширить из-за высокого спроса

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Программа газификации регионов России будет скорректирована в сторону увеличения из-за высокого спроса, сообщил генеральный директор ООО "Газпром газификация" (единый оператор газификации) Сергей Густов журналистам во вторник.

"По программе газификации принято решение о корректировке в сторону увеличения. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022 - ИФ) семь субъектов РФ заявили о дополнительных программах по газификации (. . .) Сейчас мы актуализируем данные от всех других субъектов РФ, и программа газификации 2021-2025 годов, которая и так уже стоит 526 млрд рублей, увеличивается за счет дополнительных соглашений", - сказал Густов.

По его словам, на сколько будет расширена программа зависит непосредственно от числа заявок от регионов.

"Газпром" в 2020 году начал подписание с субъектами РФ дополнений к программам газификации на 2021-2025 годы. Единому оператору газификации поручено к 2030 году в целом завершить технически возможную сетевую газификацию страны, доведя ее уровень до 83% с 71,1% на начало текущего года. При этом на новом этапе оператор обеспечит доведение газа не только до поселений, но и до границ домовладений граждан.

ООО "Газпром газификация" является единым оператором газификации на территории 72 регионов РФ и федеральной территории "Сириус". Компания отвечает за строительство газопроводов-отводов, газораспределительных станций (ГРС), межпоселковых газопроводов и газораспределительных сетей до границ земельных участков. Это позволяет синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.