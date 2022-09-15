FT нашла личный мотив в пиар-кампании главы Axel Springer против Adidas

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Глава издательского дома Axel Springer Маттиас Допфнер организовал публичную кампанию против Adidas AG, которого СМИ уличили в нежелании платить за аренду магазинов во время пандемии, но умолчал, что он владелец здания, в котором находился аутлет компании, пишет Financial Times.

Таблоид Bild, входящий в структуру Axel Springer, в марте и апреле 2020 года опубликовал более 20 статей с резкой критикой планов Adidas не платить за аренду магазинов во время первой волны локдаунов. Поведение компании называлось в них "безжалостным" и "подрывающим фундаментальные принципы доверия", характеризовалось как предательство наследия основателя компании Ади Дасслера.

При этом аналогичные решения таких ритейлеров, как H&M, Ceconomy, Deichmann или Puma получили гораздо меньше внимания СМИ, отмечает FT. Цикл статей Bild вызвал столь мощный резонанс, что в какой-то момент депутат бундестага Флориан Пост выложил в соцсети видеозапись, на которой он сжигает футболку от Adidas и обещает больше никогда не носить этот бренд. Руководство компании в итоге было вынуждено публично извиниться за свое решение.

В период кампании Bild не называл источник своей информации и тем более не упоминал, что от невыплаты арендной платы пострадал глава группы Axel Springer. Однако Financial Times из реестров недвижимости выяснила, что Допфнер является совладельцем здания в историческом центре Берлина, где находится двухэтажный магазин Adidas.

Как говорят информированные источники FT, Допфнер был в ярости, когда узнал о планах Adidas заморозить плату за аренду. По их словам, он связался с тогдашним редактором Bild Юлианом Райхельтом, предложив ему написать ряд критических статей с критикой компании, объяснив, что высокодоходный Adidas в этой ситуации нарушает основные принципы свободного рынка.

FT допускает, что в случившемся у Bild и Допфнера был конфликт интересов, и дает понять, что издание могло нарушить собственные правила. Издание отмечает, что в таких ситуациях в медиа-индустрии принято приводить в статьях дисклеймер, если они прямо или косвенно затрагивают интересы владельца опубликовавшего их СМИ.

Обновленный в 2021 году кодекс журналистской этики Axel Springer гласит, что "на журналистские публикации не могут влиять личные или деловые интересы третьих лиц, коммерческие интересы компании, выходящие за пределы журналистского бизнеса, или личные финансовые интересы редакторов". Также этот документ устанавливает, что журналисты "не могут использовать свои публикации для получения выгоды для себя или третьих лиц".

Axel Springer, к которому журналисты FT обратились за комментарием, выпустил специальное заявление и отверг предположение о конфликте интересов, назвав его "абсурдом".

В заявлении издательского дома говорится, что Допфнер передал информацию Bild, поскольку он "сразу понял, что это было дело огромной общественной важности", которое нужно было осветить в СМИ.

"В этом заключается работа издателя. Сегодня он поступил бы точно так же, - заверяют в Axel Springer. - Этот случай стал громкой историей для Bild, которую подхватили многие журналисты по всему миру, включая Financial Times".

Допфнер владеет 22%-й долей в Axel Springer. Этому издательскому дому принадлежат десятки различных СМИ во многих странах мира.